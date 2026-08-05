Adjudicadas por cerca de 290.000 euros las obras para renovar seis calles del barrio de Los Pintores en Almería

Calle Pintor Fortuny, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado por 288.699 euros las obras de regeneración urbana del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del barrio de Los Pintores, que se desarrollarán en seis calles y tendrán un plazo de ejecución de dos meses y medio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el contrato se ha adjudicado a la empresa Mayfra Obras y Servicios SL tras un procedimiento de licitación al que han concurrido cuatro empresas.

Las obras, cuyo inicio se prevé para después del verano, se ejecutarán en las calles Pintor Rosales, Miguel Ángel, Pintor Fortuny, Pintor Romero de Torres, Pintor Sorolla y Pastor.

La actuación permitirá completar la transformación que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería han impulsado de forma coordinada en el barrio de Los Pintores y en El Zapillo mediante la rehabilitación de edificios y la mejora del espacio público.

Las obras se integran en el programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada de Los Pintores y El Zapillo, que ambas administraciones han desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

Este programa ha permitido la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de once edificios con un total de 80 viviendas. De ellas, 56 corresponden a siete edificios del barrio de Los Pintores y las 24 restantes, a cuatro inmuebles de El Zapillo.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha destacado que "esta adjudicación supone un nuevo paso en la apuesta por la regeneración integral de nuestros barrios".

"La Junta de Andalucía ha impulsado la rehabilitación de los edificios y ahora el Ayuntamiento completa esa transformación actuando sobre las calles, los acerados, la iluminación y la accesibilidad para ofrecer entornos urbanos más seguros, modernos y cómodos para los vecinos", ha señalado.

Cabrera ha añadido que el objetivo municipal es que "la inversión pública tenga un efecto transformador completo". "No basta con rehabilitar las viviendas; también es necesario dignificar el entorno en el que viven las personas, creando barrios más accesibles, sostenibles y cohesionados. Esa es la filosofía que inspira este programa conjunto con la Junta de Andalucía", ha afirmado.

RENOVACIÓN DE SEIS CALLES

Los trabajos incluirán la mejora de los pavimentos, los acerados, la accesibilidad, el alumbrado público y la señalización viaria. La intervención también favorecerá una mejor conexión peatonal con la plaza Acequieros, que el Ayuntamiento ha remodelado recientemente dentro de la estrategia de revitalización urbana de esta zona de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas figuran la adaptación de los pasos peatonales y los rebajes de las aceras a la normativa de accesibilidad, la renovación del firme y de parte de los acerados, la sustitución de toda la señalización horizontal y vertical y la instalación de nuevas luminarias LED de mayor eficiencia energética.

Estas mejoras permitirán aumentar la seguridad vial, la calidad ambiental y la eficiencia energética del barrio. La memoria técnica fijaba una inversión de 373.064 euros, aunque el procedimiento de licitación ha permitido adjudicar las obras por 288.699 euros, "optimizando los recursos públicos destinados a esta intervención".

Con la adjudicación de las obras del barrio de Los Pintores, el Ayuntamiento culminará el desarrollo del programa de regeneración urbana previsto para Los Pintores y El Zapillo. La actuación en esta última zona ya ha concluido con una inversión de más de 80.000 euros.