Agrupaejido retira el ERE e incorpora a sus trabajadores de La Redonda tras extinguirse el ERTE inicial

Archivo - Protestas de trabajadores en la sede de Agrupaejido, en El Ejido (Almería), el 1 de octubre. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Agrupaejido, dedicada a la comercialización y distribución de productos hortofrutícolas, ha incorporado a los trabajadores de su centro de trabajo de La Redonda en El Ejido (Almería) después de que retirara el expediente de regulación de empleo (ERE) que inició el pasado 7 de noviembre y, con el fin del periodo de consultas, quedara extinguido para ellos el expediente de regulación temporal del empleo (ERTE) que aprobó la empresa el pasado 18 de septiembre para dos años.

Fuentes sindicales y de la plantilla han confirmado a Europa Press que la empresa hizo un llamamiento para que los trabajadores de su principal centro de producción se reincorporaran durante la pasada semana a los puestos que abandonaron progresivamente desde finales de septiembre y que, en muchos casos, les había llevado a buscar otros empleos.

No obstante y pese a su incorporación, el centro de trabajo carece de "trabajo efectivo", según han señalado los propios empleados. "El miércoles entraron 42 cajas de pimientos y el jueves ninguna", han lamentado desde la plantilla, que asegura desconocer los motivos por los que la empresa ha desistido del ERE inicialmente planteado por causas económicas y productivas.

El ERE, que planteaba un despido de 20 días por año trabajado, fue anunciado por la empresa apenas un mes y medio después de que la mercantil aprobara un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a dos años para el 95 por ciento de la plantilla de todos sus centros, esto es, unos 147 trabajadores, si bien este fue denunciado ante los tribunales por la parte social.

En este sentido, el Juzgado de lo Social número 1 de Almería resolvió mediante un auto firme el pasado 28 de noviembre acotar dicho ERTE con base en los acuerdos adoptados entre UGT, CSIF, CCOO y Agrupaejido, lo que limitaba notablemente la extensión de la suspensión en las relaciones laborales.

Así, en el caso de los trabajadores de La Redonda, la resolución acordaba mantener la suspensión colectiva de todos los contratos de trabajo afectados por el ERTE suspensivo decidido unilateralmente por la empresa hasta el 9 de diciembre; fecha en la que finalizaba el periodo de consultas del ERE del que finalmente se ha desistido.

De otro lado, el mismo auto prolonga únicamente hasta el 31 de marzo de 2026 el ERTE para el personal ligado al centro de producción de Las Marinas, de Roquetas de Mar. No obstante, la empresa se obliga a comunicar al comité de empresa de este centro de trabajo el inicio de un periodo de consultas de un ERE a más tardar el 1 de marzo 2026, con un mes de plazo para el mismo y la adopción de una decisión que "nunca podrá ir más allá del día 31 de marzo de 2026".

Los trabajadores de Agrupaejido ya se manifestaron el pasado 1 de octubre a las puertas de la empresa por su decisión de ejecutar un ERTE sin ningún tipo de acuerdo con la plantilla, ante la "incertidumbre" que suponía una medida que percibían como un "cierre patronal" por parte de la empresa, que también mantiene abultadas deudas con los agricultores por la compra de sus producciones.

La representación de los trabajadores ya manifestó sus sospechas de que, con el ERTE, la empresa buscara el desalojo de las instalaciones para facilitar la venta de determinados activos, como el propio almacén de La Redonda, para paliar parte de la deuda contraída con el plan de viabilidad que le permitió esquivar un concurso de acreedores del que se salió en 2023 tras siete años.