El agua de La Mojonera (Almería) vuelve a ser apta para el consumo humano tras 40 días de restricción

LA MOJONERA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado apta para el consumo humano el agua en el municipio de La Mojonera (Almería), sobre la que pesaba una restricción desde el pasado 19 de diciembre.

El documento certifica que el agua suministrada en las redes de Venta El Viso, Mojonera Oeste y Mojonera Este cumple con los parámetros establecidos en el Real Decreto 3/2023, después de analizar de forma consecutiva los niveles de nitratos en depósitos y red, con resultados inferiores al valor máximo permitido. De este modo, ha quedado oficialmente restablecido el consumo de agua potable en todo el término municipal.

La resolución da por cerrada la incidencia en todas las redes municipales después de la conexión provisional con la desaladora de Campo de Dalías, según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado.

La incidencia tuvo su origen en una avería de gran envergadura en el sondeo de Las Cuadras, que obligó de manera excepcional a recurrir a un pozo clausurado mientras se intentaba su reparación.

Ante la imposibilidad de restablecer el suministro habitual, el Ayuntamiento activó la concesión de agua desalada procedente de la desaladora de Campo de Dalías y formalizó un convenio con Acuamed "para garantizar el abastecimiento mediante una conexión provisional, hasta la recuperación definitiva del pozo".

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha subrayado que "lo más importante era proteger la salud de nuestros vecinos y actuar con responsabilidad y transparencia", al tiempo que ha destacado que "desde el primer momento se han seguido todas las indicaciones de las autoridades sanitarias y se ha trabajado sin descanso para devolver la normalidad al suministro".

Asimismo, el regidor ha agradecido "la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante estas semanas complicadas" y ha reconocido el trabajo técnico realizado para alcanzar una solución segura, al afirmar que "hoy podemos decir, con todas las garantías, que el agua que llega a los hogares de La Mojonera es apta para el consumo humano".

Tal y como recoge la resolución, el Ayuntamiento comunicará oficialmente a la población el cierre de la incidencia y la reanudación plena del abastecimiento, y actualizará los datos en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) conforme a la normativa vigente.