El alcalde de Carboneras (Almería) lamenta que se aplace el acuerdo del Algarrobico: "Hoy procedía anular la licencia"

Archivo - El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández. - AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha lamentado este miércoles que el Pleno haya decidido posponer la votación del acuerdo para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para poder proceder a su anulación y cumplir así con las sentencias judiciales que declararon ilegal el inmueble.

"Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá", ha manifestado Hernández en declaraciones a los medios tras la finalización del Pleno en el que, con los votos a favor de PSOE y dos ediles no adscritos, se ha decidido dejar sobre la mesa el punto y recopilar informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida.

El primer edil carbonero, quien ha reconocido que no contemplaba este escenario ya que su intención era aprobar la propuesta bajo la orden del TSJA, ha insistido en que el propio acuerdo de Pleno ya observaba la apertura de un expediente 'a posteriori' para el estudio de las reclamaciones patrimoniales una vez que anulara la licencia y se pronunciaran al respecto los tribunales.

"No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición", ha insistido el regidor, quien ha lamentado que su intento por sacar adelante la propuesta no haya fructificado. "Hasta donde llegan mis capacidades he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno", ha añadido.

El alcalde ha reconocido, en esta línea, desconocer qué horizonte se le presenta al no haber dado aún cumplimiento a la sentencia judicial. "Nosotros estamos para cumplir lo que nos ordenan los tribunales de justicia y así vamos a seguir haciendo, dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.000 habitantes", ha manifestado.

Así, se ha mostrado consciente de su "deber" y "obligación" con respecto a esta cuestión frente a la postura del resto de miembros de la corporación. "Cada concejal es responsable de sus actos y obviamente poco más puedo añadir. Habría que preguntarle a los señores concejales que han considerado oportuno abstenerse", ha indicado.

El Pleno tenía previsto aprobar el acuerdo por el que se accedía a revisar la licencia de obras que se concedió en enero de 2003 para la construcción del hotel tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), que advirtió de la nulidad del permiso al otorgarse sobre suelos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y sobre la zona de servidumbre, a menos de 100 metros de la línea de costa.

No obstante, el edil no adscrito Felipe Cayuela ha alegado hasta siete motivos para posponer la votación hasta el próximo Pleno para poder analizar con mayor detenimiento las posibles consecuencias económicas "de gran relevancia" que, según ha advertido, podrían darse la anulación de la licencia obligada por sentencia judicial, sentido en el que ha interesado la elaboración por parte de intervención de distintos informes económicos y jurídicos antes de tomar una decisión.