El alcalde de El Ejido (Almería) pide al Gobierno un estudio de viabilidad del tren de cercanías para el Poniente

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, durante la reunión mantenida en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha solicitado al Gobierno central que realice el estudio de viabilidad del tren de cercanías que conecte Almería con el Poniente, una medida contemplada en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El primer edil ha mantenido una reunión técnica con el director-gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona, para analizar las medidas que el Plan prevé para avanzar hacia una movilidad económica, social y sostenible en el Poniente, según ha trasladado en una nota.

Durante el encuentro, ambos han coincidido en "la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como administración competente en materia ferroviaria, desarrolle los estudios de viabilidad previstos para la red de cercanías del Poniente, sin perjuicio de su coordinación con la Junta de Andalucía".

Para Góngora, "es absolutamente injustificable que el Gobierno de Sánchez diga NO a un tren de cercanías que conecte el Poniente con Almería, un área con más de 500.000 habitantes, sin hacer un estudio de viabilidad económica".

"Es un disparate condenar a la comarca a depender únicamente de una autovía saturada, mientras otras zonas con menor población ya disfrutan de este servicio. Una comarca tan dinámica y poblada como la del Poniente necesita nuevas conexiones con la capital para garantizar su crecimiento, competitividad y la futura conexión ferroviaria con la alta velocidad", ha añadido el regidor ejidense.

El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería constituye una hoja de ruta estratégica, una planificación para los próximos años en materia de movilidad sostenible en una aglomeración que registra más de 1,5 millones de desplazamientos diarios.

Además del estudio de la red ferroviaria, el Plan incluye actuaciones concretas para el Poniente, como la creación de líneas exprés que conecten El Ejido y Roquetas de Mar con Almería, la implantación de plataformas reservadas para el transporte público --con carriles BUS y BUS-VAO en los principales corredores--, y la extensión del transporte a demanda en las zonas rurales del entorno.

Góngora ha reiterado que "El Ejido y todo el Poniente precisan de un impulso decidido del Estado para avanzar hacia un modelo de movilidad más equilibrado, competitivo y sostenible, que garantice su crecimiento y competitividad, así como la futura conexión ferroviaria con la alta velocidad".