La alcaldesa de Almería, Diputación y Junta, reconocidos en la I Gala de la Cultura Lgtbi+ Fénix Plus

La I Gala de la Cultura Lgtbi+ Fénix Plus. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía han sido reconocidos en la tarde de este viernes "por su lucha por la visibilidad e inclusión de todos los ciudadanos" en la I Gala de la Cultura Lgtbi+ Fénix Plus celebrada en el Teatro Apolo de la capital en el marco de la Semana del Orgullo.

En su intervención, Vázquez ha trasladado "el firme y constante" respaldo que el Ayuntamiento ofrece al colectivo Lgtbi "todos los días del año". "Trabajamos a diario para implementar políticas que fomenten la igualdad y la diversidad", ha subrayado, destacando que desde el Consistorio están "desarrollando programas de sensibilización y educación que buscan erradicar la discriminación y promover un ambiente de respeto".

La primer edil ha asegurado que, "aunque hemos avanzado, todavía nos quedan muchas etapas que superar porque todavía hay personas que se enfrentan a la discriminación, invisibilidad o violencia". En este contexto, ha trasladado su apuesta "por una Almería en la que nadie tenga que pedir permiso para ser quien es", ya que "vivir sin miedo no es un deseo, es un derecho".

"La bandera arcoíris que hemos izado en el balcón de la Casa Consistorial no es solo un gesto, es un compromiso de que estamos aquí para defender los derechos y visibilizar vuestra lucha", ha señalado, al tiempo que ha indicado que esta bandera sirve para recordar que "Almería es una ciudad solidaria y que juntos podemos cambiar y mejorar las cosas".

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado que la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, el próximo domingo, "es una fecha que nos recuerda el camino recorrido en la conquista de derechos, pero también que aún queda trabajo por hacer para que ninguna persona sea discriminada por ser quien es o por amar a quien ama".

Por ello, ha valorado que "el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso con la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad sexual o identidad de género". "Un compromiso que se traduce en políticas públicas, en la promoción de espacios libres de LGTBIfobia y en el apoyo a quienes, desde asociaciones y colectivos, trabajáis cada día por una sociedad más inclusiva", ha añadido.

En la misma línea la diputada provincial de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha destacado que "desde la Diputación de Almería queremos felicitar a Fénix+ por impulsar esta primera Gala de la Cultura LGtbi, un encuentro que nace para visibilizar, reconocer y seguir construyendo una provincia más respetuosa, plural e inclusiva". Así, ha manifestado que es un orgullo participar en este acto y reiterar "el compromiso de la Institución Provincial para promover la igualdad real, la convivencia y el respeto a la diversidad en todos los municipios almerienses".

También han sido galardonados en esta I Gala de la Cultura LGTBI+ Fénix Plus el concejal Óscar Bleda; el superintendente jefe de la Policía Local de Almería, Gregorio Zambudio; el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco Bellido, los modistos Curro Ruiz y Sergi Regal y el grupo de baile Laura Watermelon.

Además, los diputados provinciales Ángel Escobar y Lorena Nieto han recibido dos reconocimientos por "su constante disposición al diálogo y por el apoyo que ambos han mostrado a las acciones promovidas por el colectivo LGTBI almeriense".

La gala ha contado con las actuaciones en directo de Dafne Almería, María Jesús López Valderrama, Tiffany Dior, Grupo Aire D' Havana y Laura Watermelon. Además, la alcaldesa ha entregado uno de los reconocimientos a la transformista Dafne Almería "por sus 21 años de trayectoria impecable".