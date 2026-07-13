Alcaldesa de Almería visita las obras de las plazas Guardia Civil y Sacerdote Fernando Berruezo, que superan su ecuador

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en su visita a las obras de las plazas Guardia Civil y Sacerdote Fernando Berruezo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este lunes 13 las obras que el Ayuntamiento está ejecutando en el barrio Mediterráneo-Oliveros sobre las plazas de la Guardia Civil y Sacerdote Fernando Berruezo, una actuación conjunta sobre una superficie de 1.150 metros cuadrados "para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial".

Según ha emitido el Consistorio almeriense en una nota, acompañada por la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, por técnicos del área, así como de vecinos de la zona, Maria del Mar Vázquez ha comprobado el avance de unos trabajos que comenzaron en las primeras semanas de junio y que ya superan su ecuador, habiéndose sobrepasado el 50 por ciento de su ejecución. De acuerdo a la planificación, se estima que los trabajos estén finalizados en las primeras semanas de agosto.

"El objetivo es crear una plataforma única entre ambas plazas que mejore la funcionalidad, la accesibilidad y la seguridad vial tanto de los vecinos del barrio como de los usuarios de la Asociación de Vecinos Mediterráneo Oliveros, de la Asociación Amigos de Mayores de Almería (Adama), así como de todos los usuarios del Centro de Mayores", ha precisado la alcaldesa, quien ha explicado que los trabajos "avanzan a buen ritmo, de acuerdo a la planificación municipal establecida".

"Vamos a unificar un espacio que ahora mismo es muy transitado porque entre las asociaciones de esta zona son cerca de 4.000 personas las que acceden a todos los talleres y todas las actividades que se organizan", ha incidido Vázquez, quien ha valorado que con esta actuación "se va a aumentar la seguridad vial y se van a generar espacios de convivencia en el cual los vecinos se sientan tranquilos, tengan su zona de esparcimiento, tengan sus bancos para poder sentarse y tengan sombra".

En concreto, se trata de una actuación incluida en el contrato de conservación, mantenimiento y reparación de vías y espacios públicos adjudicado a 'Nila' y cuenta con una inversión de 107.200,40 euros. Los trabajos contemplan la demolición de la solería existente, se van a instalar nuevas baldosas de gran formato --60x40 centímetros-- y se van a colocar adoquines multiformato.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a los vecinos "su apoyo y predisposición para llegar a un consenso" a la hora de llevar a cabo esta actuación. "No se trata de una actuación de gran envergadura, pero desde el Ayuntamiento tenemos el compromiso con los almerienses de actuar en todos los barrios para mejorar los espacios públicos, sobre todo aquellas zonas como esta que son de gran valor para la convivencia diaria", ha añadido Vázquez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Mediterráneo-Oliveros, José Luis Friebel, ha agradecido la actuación al Consistorio, "ya que una vez terminadas las obras, con el paso de peatones en la plataforma única, habrá mucha más seguridad para todos los vecinos y usuarios de las asociaciones que diariamente acuden a los talleres y actividades que aquí se celebran".