Almería activa el Plan Municipal de Emergencias en Situación Operativa 1 por la borrasca 'Leonardo'

Archivo - Rachas de viento en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha activado desde las 00,00 horas de este jueves el Plan Municipal de Emergencias en Situación Operativa 1 ante el temporal provocado por la borrasca 'Leonardo', tras la alerta por fuertes vientos decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la capital y por recomendación de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Consistorio a través de sus perfiles en redes sociales, la activación de este nivel conlleva el cierre de parques, instalaciones deportivas cubiertas y al aire libre, zonas infantiles, biosaludables y de calistenia, así como bibliotecas, centros vecinales y centros de mayores, además del Recinto Ferial.

Además, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y servicios municipales han reforzado su presencia en la ciudad, mientras que la Administración autonómica ha decidido suspender las clases en todos los centros educativos de la provincia de Almería.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y que siga la información a través de los canales oficiales de comunicación. Ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112.