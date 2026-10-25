Almería celebra la cuarta Social Gump para impulsar la investigación de la leucemia infantil

Social Gump en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El deporte y la solidaridad se han unido este domingo en Almería con la celebración de la cuarta edición de la Social Gump, una carrera benéfica destinada a visibilizar la leucemia infantil y apoyar la investigación de esta enfermedad.

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, ha colaborado en la organización de la jornada, facilitando el espacio para el desarrollo de la actividad y la instalación de un puesto solidario.

La iniciativa ha contado con la participación de numerosas personas que han recogido sus dorsales y se han sumado a esta propuesta deportiva y solidaria.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha acompañado a los participantes y ha animado a Francisco Martín, conocido como 'Tractormman', además de felicitar a los promotores y colaboradores por impulsar una actividad que combina el ejercicio físico con el compromiso social.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Unoentrecienmil, dedicada a impulsar proyectos de investigación sobre la leucemia infantil. La coordinadora de la entidad, Beatriz Padín, ha expresado su satisfacción por la acogida de la actividad y el apoyo recibido en Almería.

La jornada ha puesto de relieve la colaboración entre instituciones, promotores deportivos, entidades solidarias y ciudadanía para contribuir a la concienciación sobre esta enfermedad y respaldar los avances en su investigación.