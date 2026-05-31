Almería entra en el periodo de riesgo alto de incendios con 27 intervenciones del Infoca desde enero

Bomberos forestales trabajan para sofocar el incendio de Almería. - EMA INFOCA

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta este 31 de mayo un total de 27 intervenciones de las 188 efectuadas en Andalucía por incendios, conatos de incendios forestales declarados en la comunidad autónoma en lo que va de año, o que han requerido intervención sus efectivos, lo que supone el 14,36 por ciento de total de las que se han producido desde el inicio de 2026 en Andalucía.

Según los datos recogidos por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, consultados por Europa Press, la provincia de Almería es la tercera de la región en número de intervenciones solo superada por Sevilla --con un total de 28-- y de Huelva, con un total de 46 debido al incremento de siniestros de la última semana.

Así, la provincia encara el periodo alto de riesgo de incendios que comienza oficialmente este 1 de junio hasta el 15 de octubre en una situación marcada por las abundantes precipitaciones del final del invierno, que dieron lugar a una gran masa forestal durante la primavera seca por la subida de las temperaturas en las últimas semanas.

La situación ha dado lugar a cinco incendios forestales en los últimos diez días, el mayor de ellos iniciado el 21 de mayo en el paraje 'El Pocico' situado en la zona minera de La Vagoneta, que afectó también al término de Huércal de Almería y arrasó unas 223,57 hectáreas. Además, se han registrado incendios y conatos en Benahadux, Viator, Níjar y Uleila del Campo.

Los datos que maneja el dispositivo sitúan la primera actuación en Almería por incendio forestal este año en Gérgal, el pasado 11 de enero, mientras que el último ha sido en Uleila del Campo este pasado 27 de mayo, que afectó a un área reducida y contó con el apoyo de Bomberos del Levante almeriense al producirse en un área próxima a unas viviendas.

Precisamente Uleila del Campo es uno de los cinco municipios que ha registrado más de un incendio o conato en lo que va de año debido al primero que sufrió el 29 de abril. El resto han sido Níjar --21 de enero y 25 de mayo--, Sorbas --31 de enero y 18 de mayo--, Gádor --1 de abril y 10 de mayo-- y Cuevas del Almanzora --1 de febrero y 26 de marzo--.

En total, las llamas han tenido su origen en un total de 22 localidades aunque el Infoca también ha prestado su colaboración al ser requerido en otro tipo de actuaciones como el incendio que se originó durante la manipulación y corte de unos tubos de acero recubiertos de polipropileno el pasado 20 de mayo en el Puerto de Almería, hasta donde el dispositivo desplazó un helicóptero.

Desde el Infoca se ha recordado que la colaboración ciudadana es "clave" para prevenir incendios forestales durante este verano, por lo que ante las altas temperaturas han indicado que hay que evitar hacer fuego o barbacoas, tirar colillas y residuos así como aparcar o circular fuera de carril por espacios forestales. Igualmente, han pedido que ante la presencia de humo o fuego se llame al 112 Andalucía.