Los candidatos recogen sus actas de diputados electos con el compromiso de "defender los intereses de Almería"

Los candidatos al Parlamento de Andalucía por Almería recogen sus actas de diputados electos en la Audiencia Provincial. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 12 candidatos al Parlamento de Andalucía de PP, Vox y PSOE por la provincia de Almería han recogido este lunes sus credenciales como diputados electos en un acto celebrado ante la Junta Electoral Provincial donde se han comprometido a "defender los intereses de Almería" a lo largo de la próxima legislatura.

La presidenta de la JEP de Almería, la magistrada Alejandra Dodero, ha hecho entrega de las credenciales a los seis diputados electos del PP, así como a los tres de Vox y los tres de PSOE en la Audiencia Provincial a través de un evento con el que se culmina el proceso electoral, según ha recordado.

Durante la ceremonia de proclamación de electos, que ha tenido como anécdota una pequeña confusión al entregar las actas de los diputados de Vox a 'populares' Ramón Fernández-Pacheco, María del Carmen Castillo y Pablo Venzal, la magistrada ha mostrado su agradecimiento a todos los actores que han participado en el proceso electoral por su "respeto a las reglas" y su compromiso para que "la voluntad popular se exprese con todas las garantías".

"Hoy no solo entregamos unas credenciales, hoy se materializa la voz de miles de ciudadanos que el día de las elecciones acudieron a las urnas con esperanza. Cada voto depositado encierra un anhelo, una necesidad para esta tierra, para Almería", ha expresado Dodero.

Con ello, ha recordado a los diputados electos que la ciudadanía pone en sus manos "la voz de una provincia única, de una tierra de contrastes y oportunidades, de una tierra que sabe de sequía y de dificultades, y pese a todo, crece".

Del mismo modo, ha recordado que el acto "representa la democracia en su expresión mas pura", por lo que es a los nuevos parlamentarios a quienes "les toca ahora la parte mas hermosa, convertir esa confianza en trabajo, en escucha al adversario político" y "en la búsqueda de soluciones".

"Llevan en sus manos el nombre de Almería y les toca convertir esa confianza depositada en ustedes en soluciones para los problemas de esta provincia y para que ningún almeriense se sienta lejos de Andalucía", ha añadido la presidenta de la JEP, quien les ha recordado su "responsabilidad" y les ha pedido que asuman el cargo con "orgullo" pero también con "humildad"; un valor que "tan ausente está, por desgracia, en nuestra sociedad actual".

De este modo, les ha deseado "acierto, templanza, responsabilidad y sentido del bien común" para su tarea, en la que Andalucía "les pide que pongan por delante lo que nos une: nuestros jóvenes, nuestros mayores, nuestra agricultura, nuestra industria, el empleo, las comunicaciones, la sanidad en definitiva y el futuro de esta tierra".

PP AGRADECE LA CONFIANZA "MAYORITARIA"

Tras la recogida de credenciales, el parlamentario electo y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado de nuevo el agradecimiento de la formación por la confianza "mayoritaria" que el electorado ha depositado en el partido, que ha obtenido seis de los doce representantes por Almería en el Parlamento.

"Tengan por seguro que este grupo de personas, en el seno del grupo parlamentario popular, trabajará sin descanso para que Almería siga teniendo voz propia en el Parlamento de Andalucía y para que Andalucía cuente, a su vez, con un gobierno de estabilidad que nos permita seguir afrontando los muchos retos de futuro que tenemos por delante", ha manifestado Fernández-Pacheco.

Asimismo, el también consejero de Agricultura en funciones ha felicitado a los otros seis candidatos que han recogido su acta de parlamentario y se ha mostrado convencido de que todos representarán a la provincia "con altura de miras y siempre con nuestra tierra por delante".

Fernández-Pacheco, quien ha augurado una legislatura "muy interesante también desde el punto de vista informativo", ha avanzado que desde el PP contribuirán "con educación, con lealtad" y "con corrección" a que Almería "esté presente en un debate de altura, que es el que se merece el conjunto de los andaluces".

Junto Fernández-Pacheco, han recogido su acta de diputado electo María del Carmen Castillo, Pablo Venzal, Julia Ibáñez, Manuel Guzmán y Ángeles Martínez.

VOX BUSCARÁ EL "CAMBIO DE RUMBO"

También se ha dirigido a los medios de comunicación el cabeza de lista de la candidatura de Vox en Almería, Rodrigo Alonso, quien ha recordado que su partido se ha erigido como segunda fuerza en la provincia con "el mejor resultado de unas elecciones autonómicas de toda España", sentido en el que aprovecharán esta fuerza para forzar un "cambio de rumbo" en las políticas andaluzas.

"Sabemos perfectamente qué es aquello que queremos cambiar, sabemos perfectamente que tenemos que poner la prioridad nacional en el centro de todas las políticas en Andalucía, igual que se ha hecho en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León", ha dicho Alonso.

Con ello, ha apremiado al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha que "levante el teléfono" y haga una llamada "al menos de cortesía" a su partido porque "Andalucía no puede esperar".

"La Junta de Andalucía no es el cortijo de nadie, ni lo era del PSOE ni tampoco lo es del PP. Andalucía necesita enderezar el rumbo", ha insistido el candidato quien ha recordado la "predisposición y disponibilidad" de su partido para llegar a acuerdos al igual que en otras comunidades autónomas. Junto con Alonso, han recogido sus actas Clotilde Salvador y Juan José Bosquet.

PSOE PEDIRÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR EL CASO MASCARILLAS

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE en Almería, José Nicolás Ayala, ha avanzado que desde la oposición una de las primeras medidas que adoptarán será solicitar la convocatoria de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por el caso 'Mascarillas' de Almería, que según sostiene, ha sido el motivo por el que se ha dado un "adelante electoral".

Acompañado de los diputados electos Fátima Herrera y Rodrigo Sánchez, el candidato socialista ha asegurado que el PSOE hará oposición "con responsabilidad, con humildad y entendiendo dónde los vecinos y vecinas de Almería nos han situado" al quedar como tercera fuerza política en Almería.

"Los problemas de los vecinos y vecinas de la provincia de Almería son los mismos que hace 15 días, hace un mes, que hace dos años, y en eso vamos a trabajar", ha apuntado al subrayar asuntos como la sanidad, la calidad de los servicios públicos o a la situación de la vivienda.

No obstante, ha recordado que esta misma semana está previsto que comiencen a declarar aún en fase de instrucción los investigados en el caso 'Mascarillas', que indaga sobre el presunto cobro de comisiones a través de contratos de la Diputación de Almería.

"Hoy en día Moreno Bonilla sigue sin dar explicaciones de lo que ha pasado y sigue situando además en cargos públicos a personas que están investigadas en el caso del Partido Popular de la Diputación Provincial", se ha quejado Ayala.

De otro lado, también ha manifestado que se instará a la Junta de Andalucía a poner fecha para que la comisión mixta Junta-Estado sobre el Algarrobico se convoque y estudie el derribo del hotel y la restauración del paraje tras el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) que abre la puerta a que el Ayuntamiento de Carboneras pueda declarar nula la licencia de obras del inmueble.