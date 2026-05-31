Valero (IU) sostiene que Por Andalucía es "la alternativa política y social" ante un posible pacto entre PP y Vox

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ofrece una rueda de prensa previa a la celebración de la Coordinadora Andaluza. - POR ANDALUCÍA

MOLLINA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha defendido este domingo que Por Andalucía es la "alternativa política y social" para frenar a la ultraderecha y para "avanzar en los derechos sociales", ante la posibilidad de un acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

En declaraciones a los medios antes de la celebración de la Coordinadora Andaluza de IU, Valero ha explicado que su formación celebrará un debate "colectivo y democrático" sobre los resultados de los últimos comicios andaluces, aunque ha subrayado que el objetivo principal es "mirar al futuro" y comenzar a definir una hoja de ruta para el grupo parlamentario de Por Andalucía.

En este sentido, ha advertido de que los diputados de izquierda y la cadena de dicho grupo parlamentario tendrán "una gran responsabilidad" ya que, según ha afirmado, "van a tener que enfrentarse con las derechas reaccionarias que han conseguido una mayoría en esta edición".

"Los resultados arrojan esa mayoría del partido, una mayoría que no hemos sido capaces de intervenir con un impulso de cambio y la educación suficiente; y por lo tanto sabemos lo que tenemos en frente", ha aseverado el coordinador de IU Andalucía, apuntando a su vez que, ante este contexto, la formación de izquierdas va a presentarse como "una herramienta de protección de las familias trabajadoras".

"Vamos a estar al servicio de los sindicatos, de los movimientos sociales y de la clase trabajadora de Andaluza y vamos a representar a la izquierda andaluza que tiene proyectos; estamos confurados para frenar a la ultraderecha y, por supuesto, para avanzar en derechos sociales", ha sostenido.

Ante la posible negociación de un pacto de gobierno entre el PP y Vox, Valero ha criticado que ambos partidos "comparten lo sustancial", la política social, la línea de privatización de lo público y la prioridad nacional. "Esto significa poner los intereses de una minora sobre los intereses de la mayoría", ha justificado. Por ello, ha puesto de manifiesto que Por Andalucía es una alternativa ante la "política antisocial" de la derecha y que se presentará a las próximas elecciones municipales.

A su juicio, en las municipales se van a enfrentar dos modelos; por un lado, un modelo que pone los recursos y lo común al servicio de la magnitud y de la sociedad, y otro que "está utilizando lo común y los ministros para enriquecer a una minoría de este lado".