Almería, epicentro del voleibol durante la Navidad con la Copa de España Cadete del 27 al 30 de diciembre

Almería, epicentro del voleibol durante la Navidad con la Copa de España Cadete en la que participan más de 3.500 participantes. - AYUNTAMIENTO ALMERÍA

ALMERÍA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Almería acoge la Copa de España de Voleibol Cadete del 27 al 30 de diciembre junto a Roquetas de Mar y Huércal de Almería. Evento que que convierte a Almería en "el epicentro de este deporte durante la Navidad".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Almería en una nota, participarán más de 3.500 jugadores, 215 equipos y habrá 700 partidos en 28 pistas de juego y 12 pabellones cubiertos.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido al Palacio de los Juegos Mediterráneos este sábado, acompañada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio J. Casimiro; de la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz; y del delegado de Deportes de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, para felicitar a la Federación Española de Voleibol y al club Mintonette, coordinador del evento.

"La imagen del Palacio era espectacular, con las diferentes pistas celebrando partidos llenos de talento, esfuerzo y compañerismo, y las gradas repletas de un público entusiasta, animando a sus equipos, en un ambiente saludable y de amor por el voleibol", ha asegurado la alcaldesa.

Vázquez ha dado las gracias a la Federación Española de Voleibol por "confiar en Almería para organizar este gran evento, que nos permitirá disfrutar con la cantera de este deporte" y ha indicado que "de aquí saldrán los jugadores que en unos años nos representarán en la Selección Española absoluta masculina y femenina".

Por otro lado, la alcaldesa ha apuntado que "Almería se ha convertido en un destino preferente de los eventos deportivos, como refleja este espléndido año 2025, donde hemos acogido, entre otras competiciones, la Media Maratón Ciudad de Almería, la Skoda Titan Desert Almería, el Rallye Costa de Almería, La Desértica, la II Almería Cup o la conmemoración del 20 aniversario de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005".

La regidora ha concluido aseverando que "el deporte está aportando beneficios económicos y promoción turística para Almería, como reflejan los 3,5 millones de impacto económico previsto para esta Copa de España de Voleibol". Y ha subrayado que "el deporte está ayudando a desestacionalizar el turismo".

Además, paralelamente a esta competición, en el Pabellón de El Toyo se celebra el Campus Internacional de Tecnificación de Espada, con deportistas de toda España y entrenadores de España, Portugal e Italia".

Por su parte, en representación de la Diputación Provincial de Almería, María Luisa Cruz, ha afirmado que "es un orgullo dar la bienvenida en Almería a los más de 3.500 participantes que convierten a la provincia en el epicentro nacional del voleibol base".

Asimismo, Cruz ha resaltado que "con la Copa de España Cadete, reafirmamos nuestra vocación histórica como tierra de voleibol y demostramos, una vez más, la capacidad de la Diputación de Almería para organizar eventos que son referentes en todo el país".

En este sentido, desde el ente provincial han añadido que a través de la marca 'Almería Activa', "no solo fomentamos los valores del esfuerzo y la convivencia entre los más jóvenes, sino que consolidamos nuestra posición como un destino turístico-deportivo de primer nivel, capaz de ofrecer las mejores instalaciones y una acogida inigualable".

Además, ha resaltado que "este campeonato es una pieza clave dentro de nuestro Plan Provincial de Deporte, ya que supone un motor económico extraordinario para nuestros municipios".

En este contexto, el delegado territorial de Deportes, Juan José Alonso, ha remarcado la importancia que para Almería tiene la celebración de este evento. "Nos enorgullece que la Copa de España de Voleibol se celebre por segundo año consecutivo en nuestra provincia" y ha señalado que "es un evento al que, como administraciones, acogemos en su organización, desde el punto de vista deportivo, turístico y cultural".

En esta línea, la Copa de España de Voleibol Cadete está enmarcada en el calendario oficial de la Federación Española de Voleibol, que preside Felipe Pascual, lo coordina el club Mintonette, estando en el Palacio su presidente Francisco José Sáez, y el club Albayyana, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Roquetas de Mar y Huércal de Almería, así como la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía.