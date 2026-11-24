La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante la presentación del programa de Navidad 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este martes las más de 220 actividades programadas para celebrar las fechas navideñas a partir del próximo viernes, 27 de noviembre, en una treintena de espacios con el recién reformado Paseo de Almería como protagonista, ya que concentrará varios de los espectáculos musicales y luminosos que se ofrecerán durante las fiestas.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado a conocer el programa acompañada, entre otras autoridades, de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ya que el puerto volverá a acoger su 'Almeripark', en esta ocasión, bajo el restaurado Tinglado.

Bajo el lema 'Almería, una Navidad de esperanza, convivencia e ilusión compartida', la ciudad iniciará oficialmente sus celebraciones con el encendido extraordinario del alumbrado navideño, que tendrá lugar el próximo viernes a las 19,00 horas en la Puerta de Purchena, "precedido de alguna sorpresa".

La iluminación extraordinaria contará este año con 1.526.369 millones de puntos de luz y una decoración con 229 arcos luminosos, 24 farolas decoradas y ocho motivos agrupados, además de dos fachadas iluminadas y 43 figuras de suelo en espacios peatonales. También se instalarán cuatro pinos y estructuras tridimensionales, junto con 1.920 guirnaldas y 166 árboles naturales.

Para la alcaldesa, las actividades de Navidad suponen un elemento de dinamización económica y proyección turística, si bien además es "una oportunidad para transmitir y compartir mensajes positivos de solidaridad, respeto y pertenencia, para disfrutar de nuestra ciudad y celebrar la suerte de vivir en un lugar tan maravilloso".

El Paseo de Almería acogerá hasta cuatro pases diarios, entre las 18,00 y las 21,00 horas, de un espectáculo lumínico-musical que lo convertirá "en un universo de estrellas fugaces". "Será uno de los nuevos lugares de encuentro de estas fiestas", ha destacado la regidora.

Esta arteria de la ciudad también acogerá la iniciativa 'Navidad sostenible', que se desarrollará desde el 28 de noviembre hasta el 4 de enero, con talleres, manualidades, juegos tradicionales, actividades creativas, intercambio de libros y juguetes y propuestas de concienciación medioambiental dirigidas a las familias.

Entre las propuestas más destacadas figuran también la iluminación de la Plaza de la Catedral, con un cielo de luz en movimiento; el espectáculo luminotécnico y musical 'El susurro de la Navidad', que se inaugurará el 4 de diciembre en el Parque Nicolás Salmerón; y el videomapping de la Plaza de la Constitución, que ofrecerá pases diarios del 18 de diciembre al 4 de enero.

A estas iniciativas se sumará una exhibición de drones el 26 de diciembre, a las 20,00 horas, en la explanada de las Almadrabillas, coincidiendo con la celebración del Día del Pendón. Las actividades se desarrollarán durante seis semanas y culminarán con la Cabalgata de los Reyes Magos, el próximo 5 de enero.

LA PLAZA VIEJA MONTA EL BELÉN

El belén municipal volverá a ser uno de los referentes de la Navidad, ya que recupera su emplazamiento tradicional en la Plaza Vieja. Obra de Antonio Francisco Giménez Campuzano, la instalación permitirá a los almerienses y visitantes disfrutar de una de las expresiones "más arraigadas de la Navidad" y contar con un punto de partida para disfrutar de los atractivos de temporada.

La 'ruta de belenes' incluirá, entre otros, el Belén Napolitano del Museo de Arte Doña Pakyta, el de la Agrupación de Hermandades y Cofradías en el Rincón de Espronceda, el Belén de Playmobil del Centro de Interpretación Patrimonial, el de la Casa de las Mariposas, promovido por Cajamar, y otras propuestas instaladas en espacios culturales e institucionales, como el Museo de Arte de Almería o el Patio de luces de la Diputación Provincial. A ello se unirá, un año más, la exposición de Playmobil a beneficio de Argar en el Paseo de Almería.

La oferta navideña se completará con las 70 casetas del tradicional Mercado Navideño de la Avenida Federico García Lorca, el nuevo 'Christmas Food Market' del Parque Nicolás Salmerón con 15 puestos, la pista de hielo de la explanada de las Almadrabillas, el carrusel de la Puerta de Purchena, las atracciones infantiles del Mirador de la Rambla o los puestos de 'Sabores Almería' en la Plaza de las Velas.

La programación incorpora, además, una extensa oferta de conciertos, zambombadas flamencas, pasacalles, teatro, ballet, visitas guiadas, talleres y actividades en los espacios museísticos y culturales municipales.

La oferta deportiva tendrá igualmente una presencia destacada, con competiciones y encuentros de diferentes disciplinas, el programa municipal 'Vacaciones Activas', la Navidad Deportiva y la tradicional carrera de San Silvestre Ciudad de Almería, que se celebrará el 27 de diciembre.

EN LOS BARRIOS

Entre el 12 de diciembre y el 5 de enero se celebrarán doce jornadas festivas en Cuevas de los Medina, Ciudad Jardín, Oliveros, Araceli, Nueva Andalucía, La Cañada, El Alquián, Cerro de San Cristóbal, Los Cortijillos, La Goleta, San Vicente y el Centro, con actividades de animación, música y entretenimiento familiar.

"Queremos que la Navidad llegue a nuestros barrios y que cada uno tenga su espacio para reunirse, celebrar y disfrutar", ha explicado Vázquez ante una programación "concebida para que la ciudad entera participe".

Junto con estas actividades, el 30 de diciembre la Plaza de la Constitución acogerá 'Los 12 tomates de la suerte'; una celebración acompañada de una zambombada flamenca, mientras que el día 31 se celebrarán las tradicionales minicampanadas infantiles.

La programación culminará el 5 de enero con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que contará este año con 14 carrozas, cuatro pasacalles de gran formato y el reparto de 13.000 kilos de caramelos.

ACTIVIDADES EN EL PUERTO

La programación navideña de la capital contará también con la participación de la Autoridad Portuaria de Almería, que incorpora el espacio portuario a las celebraciones mediante AlmeriPark, el parque de Navidad del Puerto de Almería, que abrirá sus puertas a las 19,30 horas del 4 de diciembre con el encendido y, a las 21,00 horas, con la actuación del coro infantil 'Pedro Mena' de Adra.

Una de las grandes novedades será el protagonismo del rehabilitado Tinglado, que, inspirado en los mercados navideños centroeuropeos, se convertirá en el epicentro gastronómico y cultural de la feria, con 15 puestos de alimentación, una decoración e iluminación especiales y una programación artística dirigida a toda la familia.

Entre las actuaciones previstas destaca la zambomba flamenca de Sonia Miranda, 'Cantar al niño Manué¡, el domingo 20 de diciembre, a las 18,30 horas.

La Feria de Navidad del Puerto reunirá alrededor de 40 propuestas entre atracciones, puestos de minijuegos y espacios de restauración, disponiendo de más de 600 plazas de aparcamiento junto a la Estación Marítima.

La feria tendrá también un carácter inclusivo, con cuatro jornadas que contarán con horarios sin ruido para facilitar el disfrute de las personas con trastorno del espectro autista.

A estos atractivos se sumará, tras el día de Navidad, la llegada de uno de los Reyes Magos, que recogerá las cartas de los más pequeños, así como la posibilidad de visitar la réplica de la histórica Nao Victoria, cuya estancia en el Puerto de Almería está prevista entre el 18 de diciembre y el 10 de enero.

La feria permanecerá abierta todos los días, excepto el 24 y el 31 de diciembre, desde las 17,00 horas de lunes a sábado y desde las 12,00 horas los domingos.