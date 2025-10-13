Almería presenta una semana de música y teatro con grandes estrellas y con espacio para la escena local

La actuación de Raphael (en la imagen) el próximo día 18 en la Plaza de Toros es una de las grandes propuestas culturales para esta semana en la capital almeriense. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Raphael y Amancio como grandes estrellas, y el dúo Candilena y una nueva sesión de teatro aficionado, entre las propuestas

ALMERÍA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de otoño del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería recoge los aplausos de dos magníficas entradas en el Auditorio con 'El Eunuco' y Los Brincos y la hermosa noche brindada por Pastora Soler en Siente La Plaza para abrir otra semana de propuestas que volverá a contar con referentes nacionales de primerísimo nivel como Raphael en la Plaza de Toros con Siente La Plaza, Amancio Prada en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con el dúo afincado en Almería Candilena o el nuevo impulso al Programa Estable de Teatro Aficionado el miércoles, día 15, con Almeraya Teatro y 'Marqueses y Barones'.

Las entradas para todos estos espectáculos se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo o en la plataforma de venta online del Área, https://almeriaculturaentradas.es/ Para el concierto de Raphael en la Plaza de Toros, las entradas se pueden adquirir en https://sientelaplaza.com/

"Hemos vivido un primer mes de programación con gran respuesta del público y con un nivel artístico excelente, por lo que sentimos el respaldo para seguir trabajando desde el Área en ofrecer una variedad de facetas para que todas las personas encuentren atractivos para disfrutar de ella", explica el concejal delegado del Área, Diego Cruz.

'MARQUESES Y BARONES', MIÉRCOLES 15 EN EL APOLO

La compañía Almeraya Teatro ofrece sesión doble este miércoles en el Teatro Apolo, a partir de las 20.30 horas. Con el título común de 'Marqueses y Barones', serán dos pequeñas obras juntas.

Así, en 'El asesino anda suelto', el asesinato del marqués de Torrealta traerá al palacete a un peculiar detective para averiguar la autoría del mismo. Seis sospechosos, un tanto peculiares, pondrán a prueba la paciencia del detective, pero los indicios son claros: "el asesino anda suelto"

'El retrato de la baronesa Von Pfeiffer' se desarrolla en la galería Spaten, donde se ha preparado una subasta del legendario cuadro del mismo nombre, junto con otras importantes obras de arte. Lo que a primera vista parece ser una subasta de arte con inversores internacionales se transforma en un vuelvo inesperado.

AMANCIO PRADA, VIERNES 18 EN EL AUDITORIO

El del próximo viernes, 18 de octubre, se presenta como un concierto antológico en el que Amancio Prada celebra 50 años en escena y muestra y revela las huellas y voces que laten en su propio canto y que fueron trenzando el hilo de su vida como artista.

Desde los sueños de Rosalía de Castro y Federico García Lorca, pasando por los de Gustavo Adolfo Bécquer, Álvaro Cunqueiro, Darío Xohán Cabana, Agustín García Calvo, Chicho Sánchez Ferlosio hasta los suyos, desde su nuevo disco 'Prada Prada'.

Poetas diferentes y distantes unidos por un cuánto que es algo más que armonía y palabras: el rastro vivo de su memoria en la voz ardiente del pájaro solitario que queda.

CANDILENA, VIERNES 18 EN EL APOLO

Carmen Muyor y Quique Peña, Candilena, son dos músicos enamorados del folclore de los pueblos y la música de raíz. Se unieron en el año 2016 con el fin de ofrecer al público un viaje musical y emotivo entre orillas de España y América Latina.

En estos años han demostrado su enorme sensibilidad y calidad interpretativa en escenarios de la capital, de la provincia y también fuera de ella. Candilena presentará con 'Tonada y Luz' un diálogo íntimo entre guitarra y voz que define su esencia.

RAPHAEL, EL VIERNES 18 EN LA PLAZA DE TOROS

Raphael llega a Almería y Siente La Plaza con 'Raphaelísimo', una nueva gira con la que ofrece de nuevo el reencuentro con su público tras un breve paréntesis y nace del deseo de compartir, una vez más, la emoción de la música en directo con su público.

Acompañado por su banda, interpretará los grandes himnos de su carrera (temas que forman parte de la memoria de varias generaciones) junto a las canciones de 'Ayer... aún', su último álbum, un homenaje a la canción francesa publicado en noviembre de 2024.