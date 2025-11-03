Los almerienses correrán este domingo en las 'Seis horas Non Stop' para reconstruir un comedor escolar en Kenia

Presentación de la VI edición de las 'Seis Horas Non Stop' en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Peregrín ha convocado a los almerienses para participar en la VI edición de las 'Seis Horas Non Stop', que se celebra este domingo 9 de noviembre en un circuito alrededor del Centro Comercial Torrecárdenas de 9,00 a 15,00 horas.

El dinero irá destinado a reconstruir un comedor para niños atendidos por las misioneras de Divina Infantita en Kiserian (Kenia) y la organización pretende superar los 2.000 participantes del año pasado.

Aunque el objetivo era el mismo en la última edición, los fondos se dedicaron a los afectados por la dana y a la alimentación de los menores en Kenia. La iniciativa parte del trabajo de estas misioneras, que tuvieron dos comedores en Nicaragua, pero fueron expulsadas y ahora están en Kenia.

Este evento se quiere convertir en una fiesta de la solidaridad con deporte, ocio, diversión y compromiso social. La inscripción tiene un coste de diez euros para los menores de 14 años y de 15 euros para jóvenes y adultos, según ha indicado el Consistorio en una nota.

También existe dorsal cero para quienes quieren hacer un donativo y no pueden asistir. La inscripción se realiza en 'https://inscripcioncarrera.fundacionjesusperegrin.org/'.

Las 'Seis Horas Non Stop' es una prueba en un circuito de 1,5 kilómetros donde los inscritos pueden entrar y salir todas las veces que quieran, corren o marchan, solos o en familia, van en silla de ruedas, usan carrito de bebé o llevan mascotas. Además de la inscripción, el Centro Comercial Torrecárdenas aportará un euro por cada vuelta de cada participante.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha manifestado que "como hemos repetido en numerosas ocasiones, desde el Ayuntamiento de Almería trabajamos para construir una ciudad que sea Activa, Saludable y Sostenible. Pero habría que añadir otra S, Solidaria. Porque el deporte almeriense demuestra a lo largo del año su generosidad con las causas sociales".

Por su parte, Jesús Peregrín ha destacado que "la tierra tiene recursos para todos, pero el consumismo y materialismo nos hace cada vez más egoístas y nos impide compartir con los más pobres. Desde la Fundación os pedimos la colaboración para dar de comer a estos más de 150 niños y niñas africanos y poder reconstruir el comedor escolar".

FUNDACIÓN JESÚS PEREGRÍN

La Fundación Jesús Peregrín tiene como misión ayudar a comunidades vulnerables con medicamentos e infraestructuras sanitarias, construyen escuelas, distribuyen alimentos y productos básicos e implementan proyectos para llevar agua potable a poblaciones necesitadas en cualquier país.

Casimiro ha reconocido "la labor misionera de Jesús Peregrín, un sacerdote comprometido con los más necesitados, cuya vocación lo llevó a fundar la Fundación Jesús Peregrín en 2003".

Tras años de dedicación como delegado de Misiones, Jesús Peregrín creó la fundación para continuar su labor de cooperación y desarrollo en comunidades vulnerables de todo el mundo.

"Su trabajo ha impactado a miles de personas a través de proyectos de sanidad, educación, alimentación y acceso a agua potable, por lo que desde el Ayuntamiento solo podemos darle las gracias, de corazón, por su generosa labor misionera", ha expresado el edil almeriense.