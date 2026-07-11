Alojadas todas las personas evacuadas por el incendio de Almería en establecimientos de la zona

Albergue habilitado para alojar a todas las personas evacuadas por el incendio de Los Gallardos (Almería). - 112 ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha precisado en la tarde de este sábado, 11 de julio, que todas las personas evacuadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, ya han sido trasladadas a establecimientos de la zona.

Según ha concretado la entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a través de un mensaje difundido en X (antes Twitter), se han cerrado todos los albergues habilitados tras alojar a dichas personas evacuadas.

De este modo, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha señalado que el Centro de Atención a Familiares (CAF) se reubica en el Centro de Salud de Garrucha, abierto las 24 horas y con atención psicológica.

En suma, según ha trasladado la Delegación del Gobierno en Andalucía en un mensaje difundido a los medios, en total se encuentran 539 efectivos estatales para sofocar el incendio.

En concreto, 245 efectivos de la Guardia Civil con 86 vehículos, tres drones y dos helicópteros; 220 militares e la UME con el apoyo de 70 vehículos; 36 profesionales del Ministerio de Transición Ecológica, cuatro aviones anfibios, dos helicópteros y una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del citado Ministerio; 34 efectivos y tres vehículos de Protección Civil y cuatro efectivos y dos vehículos de la Policía Nacional.