Amérigo (PSOE) ve "injusto" el expediente de expulsión de Ferraz por "defender la legalidad" con el Algarrobico

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, ha considerado que sería "injusto" que el partido lo expulsara a él y a otros cuatro compañeros de sus filas por haber apoyado aplazar, hasta tener nuevos informes, la votación en Pleno para anular la licencia de obras del hotel del Algarrobico ya que, como grupo, han tratado de "defender la legalidad".

En declaraciones a Europa Press, el concejal ha asegurado no tener aún constancia de la orden de expulsión temporal y de la apertura de expediente disciplinario abierto por Ferraz por ir en contra de las directrices del partido, toda vez que ha defendido la actuación efectuada hasta el momento.

"Si se produjera esta expulsión se haría de manera injustificada e injusta", ha incidido Amérigo, quien ha asegurado que, de confirmarse tal extremo, se defenderá a través de los sistemas de garantías de la organización a la que pertenece para "demostrar la injusticia que se está haciendo con la agrupación de Carboneras". "Nos defenderemos donde tengamos que defendernos", ha recalcado.

El también exalcalde de Carboneras ha reconocido que tanto el secretario provincial del PSOE, José María Martín, como el secretario de organización, José Nicolás Ayala, les trasladaron que había que "votar a favor" de la propuesta encaminada a la revisión del expediente para anular el permiso de obras del hotel. "Les explicamos por activa y por pasiva que el expediente no era legal", ha sostenido al respecto.

En cualquier caso, ha rechazado que desde el PSOE de Carboneras se opongan a cumplir con los mandatos judiciales, lo que no es incompatible con "defender los intereses del pueblo de Carboneras", por lo que decidieron acogerse a la propuesta "coherente, sensata y normal" que dio el concejal no adscrito Felipe Cayuela de dejar el asunto sobre la mesa hasta contar con más informes sobre las consecuencias de declarar nulo el permiso de obras.

"No votamos en contra de la propuesta, votamos a favor de que se retirara el expediente para tener un criterio fundado y fundamentado", ha matizado el edil, quien ha recalcado que desde su grupo van a "cumplir con la legalidad" y que, por ese mismo motivo, no se conforman con cómo se ha confeccionado el expediente administrativo más allá de que recibiera el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).