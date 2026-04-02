La artista Vera GRV se suma al cartel de Cooltural Fest 2026 de Almería, que se cerrará la próxima semana

La artista almeriense Vera GRV. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización del Cooltural Fest, que se celebra cada año el primer fin de semana de la Feria de Almería, ha confirmado este jueves que va a contar entre los participantes de su próxima edición con la artista almeriense Vera GRV.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Almería en un comunicado en el que ha destacado que Vera GRV es una artista que está protagonizando "una ascensión meteórica que la ha llevado en apenas dos años a llenar el Teatro Apolo, la Plaza de la Constitución", a realizar conciertos fuera de Almería y a aparecer "en los principales medios de comunicación españoles".

Vera GRV está desarrollando una gira que se llama 'Se me pasó llamarte, mamá', y en ella "la música urbana y la fuerza de una de las artistas más prometedoras del momento se unen en una autenticidad y una puesta en escena única, acorde a sus letras cargadas de emoción y su conexión genuina", según valoran desde el Ayuntamiento.

Con una voz "reconocible desde la primera escucha", Vera GRV "se mueve con una maestría impropia de su edad por terrenos que van desde lo más bailable e inmediato a canciones que beben de influencias clásicas, del bolero a la balada, del soul al 'rhythm and blues'".

Su visión "abierta y contemporánea" de la música le ha permitido trabajar ya con artistas de su generación como Toni Anzis, Aitor Gómez, Chus Santana o David Marley. Además, ha compartido eventos y festivales con artistas como RVFV, Lia Kali, Rojuu o Funzo & Baby Loud.

Desde el Ayuntamiento de Almería valoran igualmente que sus letras "se alejan también de lo habitual, buscando terrenos reflexivos y un marcado compromiso con su tiempo". Desde un lenguaje "inclusivo e igualitario", alerta "sobre los aspectos nocivos de una sociedad tecnificada o de la incomunicación entre personas".

CARTEL PENDIENTE DE CERRAR

El festival que organiza el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y Crash Music con el apoyo de la Diputación Provincial, Costa de Almería y Sabores Almería y el trabajo inclusivo de la Fundación Music For All, da así "un paso más para redondear" la confección de un cartel que esta semana sumaba también la nómina completa para el escenario de DJ's --Algora, Ángel García, Clyde, Don Flúor, Don Gonzalo, Eddie Mizake, Eme DJ, Fake DJ, Fru, Javi Mattel, John B., Juanporelmundo, Neoverbeneo, Óscar Gil, Popi y Sito, Raffael, Rocío Saiz y Rojonesta--, y que completará la relación de bandas y artistas para la edición de este 2026 en el transcurso de la próxima semana.

La edición de este año del festival tendrá su fiesta de bienvenida --de entrada libre-- el jueves 20 de agosto, en el Parque de las Almadrabillas, mientras que los días principales del festival --de entrada por día o abono completo-- serán el 21, 22 y 23 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial. Además, habrá una fiesta final de clausura --también de entrada libre-- en la Faluca Almariya el sábado, 29 de agosto.

Según subrayan desde el Ayuntamiento de Almería, Cooltural Fest "presagia una edición espectacular con una relación tan variada como incontestable", con nombres propios como Lori Meyers, David Bisbal, León Benavente, La Pegatina, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela, Ana Torroja, Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

Los abonos y distintos servicios se encuentran disponibles a través de la web oficial --'https://coolturalfest.com/'-- y, una vez que se cierre el cartel y se dé a conocer la distribución de actuaciones por día, se habilitará la venta de entradas para jornadas individuales.