Ascienden a 12 los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) con 23 no localizadas

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre para coordinar las labores de extinción y protección derivadas de este incendio.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))