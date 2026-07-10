Ascienden a 12 los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) con 23 no localizadas

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería).
Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 10 julio 2026 13:38
Seguir en

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre para coordinar las labores de extinción y protección derivadas de este incendio.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado