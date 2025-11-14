Ascienden a 16 los arrestados en la operación con casi 1.500 kilos de cocaína intervenidos en Almería

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha elevado a 16 el número de detenidos --diez hombres y seis mujeres-- en el marco de la operación 'Lukenan' en la que se han intervenido un total de 1.486 kilos de cocaína así como 774 plantas de marihuana y un kilo de cogollos entre otros efectos tras realizar nueve registros domiciliarios en seis municipios de Almería.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presentado el resultado de esta "histórica" operación junto con el coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, y el jefe de la compañía del Poniente, el comandante Jesús Miras, quien ha detallado el resultado de una investigación.

En concreto, la investigación desarrollada bajo la coordinación de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Berja (Almería) arrancó el 21 de mayo de este año a raíz de una intervención por parte del Grupo ROCA de El Ejido de una plantación 'indoor' de cannabis con 488 plantas en una vivienda de la pedanía de Lucainena, en el municipio de Alcolea.

Según ha explicado el comandante, la documentación localizada en la misma vivienda permitió identificar a los posibles miembros de un grupo criminal que se organizarían bajo una estructura jerárquica con distintas responsabilidades y que, según las pesquisas, tenían como objetivo el tráfico de estupefacientes.

Los indicios encontrados en este primer registro llevaron a los investigadores a una segunda vivienda de Pechina, en la que también se contaría con un cultivo de marihuana, y a otros domicilios que se emplearían como puntos de venta al menudeo no solo de cannabis sino también de cocaína, especialmente en La Mojonera.

Una vez delimitada "la estructura y funcionamiento de cada uno de los integrantes del grupo criminal", mayoritariamente de origen español, la Guardia Civil organizó un despliegue con unos 120 agentes para acometer registros en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido. De los 16 detenidos, once fueron imputados inicialmente.

CIENTOS DE FARDOS ALMACENADOS EN VÍCAR

Prácticamente la totalidad de la cocaína incautada se encontró en una vivienda registrada en La Puebla de Vícar, donde fue localizada dividida en centenares de paquetes que presentaban distinta numeración. El estupefaciente es aún objeto de análisis para determinar su grado de pureza.

Además del estupefaciente, los agentes se aprehendieron de un arma corta de fuego, cuatro armas cortas de detonación, munición de calibre 9mm, 22.000 euros en efectivo, 24 relojes de alta gama, móviles encriptados, balanzas de precisión y sistema de balizas de anulación de geolocalización.

Las autoridades no han podido explicar el origen de la cocaína intervenida así como tampoco el destino que se le daba a la misma, si su destino era la venta al menudeo o si la organización preveía su distribución a gran escala o a nivel internacional.

El subdelegado de Gobierno ha valorado el calado de esta operación y ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil, así como la "implicación" y "esfuerzo" del coronel Caravajal, en la lucha contra el narcotráfico.

Del mismo modo, ha felicitado al comandante Miras por la "profesionalidad" del operativo que supone "la mayor incautación de cocaína de la provincia de Almería y una de las más relevantes a nivel nacional".

Por su parte, el jefe de la Comandancia ha señalado que la actuación se enmarca en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que lucha contra el crimen organizado, y que en lo que va de año ha permitido detener e investigar a 261 sospechosos de narcotráfico o contrabando a través de 50 operaciones en las que se ha incautado 1.420 kilogramos de hachís y 1.500 kilos de cocaína, con un total de 414.307 plantas de marihuana y 132 armas de fuego.

Del mismo modo, ha destacado que el conjunto de las actuaciones para desarticular estas organizaciones y frenar el blanqueo de capitales, también han dado lugar a la intervención de 86.348 litros de gasolina, 65 embarcaciones y 51 vehículos, entre los que destacan tres autobuses.