Asociaciones hacen acopio de piensos, mantas y útiles para animales afectados en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Una casa calcinada, en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones animalistas Eleos y Furia Almería han iniciado distintas campañas para la recogida de alimentos y materiales para atender a los animales que se han visto afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) y, en caso de que sea preciso, poder darles un acogimiento provisional.

Las entidades han establecido distintos puntos de recogida en Huércal de Almería y en Garrucha donde poder acopiar mantas, toallas, transportines, comederos, bebederos, piensos y alimentos, así como jaulas, correas, bozales o material sanitario con los que atender los animales refugiados, según han detallado en sus redes sociales.

En este sentido, la asociación Equinac se ha coordinado con Eleos para gestionar el operativo de rescate de los animales víctimas del incendio que han podido aparecer "perdidos y deambulando" desorientados "siempre fuera del perímetro de restricción de acceso" y en las zonas permitidas.

"Si hay gente que se pueda ofrecer en la zona a participar en la batida de búsqueda de animales dentro del perímetro permitido, también es muy necesario", han manifestado antes de agradecer el gesto de los veterinarios que se han interesado por atender a animales de forma voluntaria.

De otro lado, en Equinac han explicado que cuentan con un listado de refugios, particulares, centros de animales, clínicas veterinarias que se han ofrecido a hacer de acogida de "un gran número de caballos, perros, gatos e incluso cerdos, ovejas y gallinas, gracias a la comunidad inglesa de Mojácar". También han apuntado que cuentan con ofrecimiento para alojar a desplazados del incendio junto con sus animales.

Eleos ha habilitado un punto de recogida de material en el Instituto Mediterráneo de Garrucha, junto al pabellón deportivo de la localidad, de 9,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. También cuentan con la colaboración de Tiendanimal de Vícar y Huércal de Almería.

Por su parte, según el anuncio compartido por el centro de protección y adopción muncipal de Almería (Cepaama), la asociación Furia recogerá en el número 25 de la calle Manzano de Huércal de Almería las donaciones de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.