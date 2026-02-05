Auxilian en Abla (Almería) a una menor que no pudo regresar a casa tras salir del colegio por la crecida de una rambla

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado este miércoles en la localidad de Abla (Almería) a una alumna menor de edad que, tras la salida del centro escolar, no pudo regresar a su domicilio debido al incremento del caudal de una rambla que impedía el acceso a la vivienda familiar.

La intervención se produjo después de que la Central Operativa de Servicios (COS) comisionara a una patrulla ante la imposibilidad de recogida de la menor, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes trasladaron a la alumna al domicilio de un familiar en el casco urbano y, posteriormente, la condujeron hasta la vivienda de sus padres una vez restablecidas las condiciones de seguridad.

Las autoridades han pedido mantener la "máxima precaución" hasta que bajen las fuertes rachas de viento en prácticamente toda la provincia.