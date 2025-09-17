Auxilian a un varón lesionado y con dificultades de movilidad tras una caída en una cala de Níjar (Almería)

Rescate de un hombre que sufrió una caída en la Cala de San Pedro, en Níjar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evacuado por vía marítima a un hombre con movilidad reducida que, durante la tarde de este martes, sufrió una caída cuando transitaba por la Cala de San Pedro en Níjar (Almería) y se lesionó en un hombro, lo que dificultaba su auxilio por tierra.

Según ha informado la Comandancia en una nota, fue sobre las 19,15 horas cuando se recibió una llamada de auxilio por parte del acompañante del accidentado, quien requería ayuda y atención médica para el mismo dado que no podía desplazarse por sus propios medios.

La tripulación de la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería se dirigió a la zona para comprobar la veracidad del aviso y prestar apoyo.

Así, a las 19,30 horas, ya en el lugar, se localizó a la persona alertante junto al herido, un varón que presentaba una aparente luxación de hombro, además de movilidad reducida al portar prótesis en ambas piernas.

Ante la inaccesibilidad de la zona y la imposibilidad de trasladar al herido por sus propios medios, se coordinó una evacuación segura. A las 21,30 horas, tras superar diversas dificultades derivadas tanto del estado físico del afectado como del terreno escarpado, se procedió a la evacuación del herido por vía marítima con destino al embarcadero de la localidad de Las Negras.

De este modo, se solicitó una ambulancia medicalizada que pudiera hacerse cargo del afectado en el punto de llegada, tras la valoración inicial, se procedió a su extracción del barco y posterior traslado por los servicios sanitarios al Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería).

La intervención de la Guardia Civil concluyó tras asegurarse que el accidentado quedaba bajo supervisión médica. La actuación se llevó a cabo mediante la movilización de los medios de la Guardia Civil, en coordinación con los servicios de emergencia y con el apoyo de un vecino del lugar.