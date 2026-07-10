El avance del incendio en Los Gallardos (Almería) vuelve a provocar el corte de la A-7

Imagen del incendio forestal en Los Gallardos (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA/INFOCA

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado el corte en la A-7, entre los kilómetros 241 a 219 aproximadamente, ante el avance del incendio forestal en Los Gallardos (Almería) declarado este jueves y que ha causado la muerte de once personas y ocho heridos.

En una declaración ante los medios en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), Fernández ha indicado que la Guardia Civil está preparando un bypass por la evolución del fuego que "está llegando muy cerca de la autovía".

Asimismo, ha señalado que más de 417 efectivos del Estado están trabajando en estos momentos sobre el terreno, entre los 220 soldados de la UME y los 70 medios mecánicos que están llevando a cabo las tareas de control, de sellado, liquidación de zonas del incendio para "enfriarlos totalmente".

Fernández ha subrayado que la "tarea fundamental" que está llevando a cabo la Guardia Civil, con diez unidades desplegadas, es recorrer aquellas zonas cercanas al fuego para "la comprobación o no de la existencia de personas que pudiera haber o no en su interior".

Asimismo, ha recordado que el puesto de la Guardia Civil de Garrucha es el lugar el que se ha preparado para recibir las denuncias de las personas que entienden que hay algún familiar, amigo o conocido desaparecido.

Mientras en Mojácar se ha abierto, en colaboración con la Cruz Roja, un centro de acogida para los familiares que ya hayan hecho su denuncia y dejado sus muestras biológicas, a la espera del cotejo y los posibles resultados. El centro cuenta con una dotación de psicólogos.

El Gobierno de España tiene desplegados cuatro aviones y tres helicópteros. Fernández ha subrayado que "si fuese necesario, porque así lo exigiera la emergencia, se aumentaría el número de efectivos de la UME". En esta línea, ha destacado la "estrecha colaboración con la Junta de Andalucía".

"Hay que estar pendiente de la evolución, especialmente del viento, por si puede derivar en situaciones de nuevo de riesgo para que ascendiera de nuevo hacia la zona que fue la cabeza, hacia el norte y en ese caso concreto generar problemas. Lo que sí es cierto es que esa zona que resultó altamente afectada ayer está totalmente desalojada", ha reseñado Fernández.