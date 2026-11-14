El Ayuntamiento de Almería acompaña a la empresa almeriense 'Comercial Zitro' en su 50 aniversario

La concejala de Presidente, Amalia Martín, en la celebración del 50 aniversario de la empresa almeriense 'Comercial Zitro'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Presidente, Amalia Martín, ha asistido este viernes en representación del Ayuntamiento de Almería a la celebración del 50 aniversario de la empresa almeriense 'Comercial Zitro', dedicada a la comercialización de una "amplia gama de sanitarios, griferías, bañeras de hidromasaje, complementos para el baño, así como todo tipo de pavimentos y revestimientos cerámicos".

Martín ha felicitado a la familia Ortiz por medio siglo de historia "siendo pioneros y un referente para miles de almerienses, padres, hijos, incluso nietos, que han encontrado en 'Zitro' mucho más que un establecimiento, han encontrado profesionalidad, seriedad y, sobre todo, un ambiente familiar y de confianza".

El acto, que estuvo presentado por el periodista Rafael López, de Interalmería TV, tuvo momentos "muy especiales", como el homenaje que las hermanas Inmaculada y María del Carmen Ortiz Ortiz rindieron a sus padres, Diego y María, fundadores de la empresa, en la figura de su madre, presente en el acto.

"Habéis cumplido medio siglo de esfuerzo y compromiso con Almería y desde el Ayuntamiento os deseamos, al menos, otro medio siglo más", ha señalado Martín ante las "numerosas personas", entre dirección, clientes, proveedores, colaboradores y trabajadores, que llenaban el establecimiento ubicado en el número 404 de la Carretera de Níjar, en Los Molinos.