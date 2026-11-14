El Ayuntamiento de Almería acompaña a la empresa almeriense 'Comercial Zitro' en su 50 aniversario

La concejala de Presidente, Amalia Martín, en la celebración del 50 aniversario de la empresa almeriense 'Comercial Zitro'.
La concejala de Presidente, Amalia Martín, en la celebración del 50 aniversario de la empresa almeriense 'Comercial Zitro'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 14 noviembre 2026 18:22
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ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Presidente, Amalia Martín, ha asistido este viernes en representación del Ayuntamiento de Almería a la celebración del 50 aniversario de la empresa almeriense 'Comercial Zitro', dedicada a la comercialización de una "amplia gama de sanitarios, griferías, bañeras de hidromasaje, complementos para el baño, así como todo tipo de pavimentos y revestimientos cerámicos".

Martín ha felicitado a la familia Ortiz por medio siglo de historia "siendo pioneros y un referente para miles de almerienses, padres, hijos, incluso nietos, que han encontrado en 'Zitro' mucho más que un establecimiento, han encontrado profesionalidad, seriedad y, sobre todo, un ambiente familiar y de confianza".

El acto, que estuvo presentado por el periodista Rafael López, de Interalmería TV, tuvo momentos "muy especiales", como el homenaje que las hermanas Inmaculada y María del Carmen Ortiz Ortiz rindieron a sus padres, Diego y María, fundadores de la empresa, en la figura de su madre, presente en el acto.

"Habéis cumplido medio siglo de esfuerzo y compromiso con Almería y desde el Ayuntamiento os deseamos, al menos, otro medio siglo más", ha señalado Martín ante las "numerosas personas", entre dirección, clientes, proveedores, colaboradores y trabajadores, que llenaban el establecimiento ubicado en el número 404 de la Carretera de Níjar, en Los Molinos.

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