El Ayuntamiento de Almería adjudica por más de un millón la nueva portada de la Feria 2026 y la gestión del recinto

Archivo - La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, durante la presentación del diseño de la nueva portada de la Feria 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado por un total de 1.038.240 euros la instalación de la nueva portada de la Feria 2026, inspirada en la Casa de las Mariposas, y los servicios de gestión, organización y mantenimiento del Recinto Ferial durante la principal cita festiva de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha ratificado la adjudicación del contrato de suministro e instalación de la portada a la empresa Iluminaciones Ximénez S.A. por 929.945 euros, según ha informado el Consistorio en una nota.

El acuerdo dará continuidad al procedimiento ya iniciado y permitirá hacer realidad una de las principales novedades de la próxima Feria, una portada monumental basada en uno de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico de Almería. La estructura se instalará frente a la entrada de la calle Acebo y constituirá la principal puerta de acceso al Recinto Ferial.

El proyecto reproducirá la esencia arquitectónica de la Casa de las Mariposas mediante una "composición simétrica y ceremonial propia de las grandes portadas de las ferias andaluzas" y mantendrá "la elegancia y la riqueza ornamental del edificio original".

La estructura efímera se ha concebido como uno de los principales atractivos visuales de la Feria 2026, con la que el Ayuntamiento pretende dotar a la celebración de una "imagen renovada, reforzando al mismo tiempo la identidad y el patrimonio arquitectónico de la ciudad a través de uno de sus símbolos más reconocibles".

ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RECINTO FERIAL

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Sunkatel S.L., por 108.295 euros, el contrato de gestión, organización y mantenimiento del Recinto Ferial con motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2026.

El contrato agrupa las actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del espacio antes, durante y después de la celebración, y prestar apoyo al Ayuntamiento y a los adjudicatarios de parcelas y casetas.

Entre los servicios previstos figuran la elaboración de los planos de ocupación de las parcelas, el apoyo técnico y administrativo para tramitar las autorizaciones temporales y la planificación de los suministros eléctricos necesarios para los adjudicatarios.

La empresa también deberá revisar la documentación administrativa y técnica presentada durante el procedimiento de adjudicación, comprobar la correcta implantación de las actividades autorizadas y supervisar el estado de las parcelas una vez concluida la Feria.

Asimismo, controlará y supervisará el área habilitada para caravanas y autocaravanas, reparará y actualizará la señalización viaria interior y colaborará en la organización general del recinto.

El contrato contempla además la instalación de la señalización de emergencias conforme a las indicaciones de Protección Civil y la elaboración de las acreditaciones necesarias para el personal autorizado.