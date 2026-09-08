El Ayuntamiento de Almería baraja un nuevo estudio de viabilidad para implantar un tranvía en la capital

Archivo - Recreación del tranvía en Almería conforme al estudio informativo efectuado en 2010. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería baraja realizar un nuevo estudio de viabilidad para analizar la posible implantación de un tranvía en la capital, después de que el equipo de gobierno haya señalado que existe desde hace tiempo una propuesta previa sobre esta posibilidad, aunque de carácter "básico".

La cuestión ha sido planteada este martes, durante la sesión plenaria ordinaria, por el concejal de Podemos-IU-Los Verdes con Almería, Alejandro Lorenzo, quien ha preguntado qué pasos concretos se habían adoptado o se preveían adoptar después de que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, manifestara recientemente su interés por la posibilidad de contar con un tranvía en la ciudad.

La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha indicado que el Consistorio estudia ahora la posibilidad de impulsar un análisis "mucho más ambicioso" que permita revisar esa propuesta conforme a la configuración actual de Almería. Sánchez ha explicado que "la morfología de la ciudad es diferente desde que se hizo ese proyecto" y que desde entonces la capital "ha cambiado" y "se ha modificado".

La posibilidad de implantar un tranvía en Almería cuenta con antecedentes que se remontan a hace más de una década. Un estudio informativo de la Junta de Andalucía presentado en 2010 cifró entonces en 228,5 millones de euros el desarrollo del sistema en su conjunto.

Aquel planteamiento contemplaba una red de unos diez kilómetros y 20 paradas, con conexiones entre Torrecárdenas, la estación intermodal y la Universidad de Almería (UAL). Solo el tramo entre la intermodal y la UAL estaba valorado entonces en 107,5 millones de euros.