La concejala de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara, durante la presentación del proyecto de Presupuesto General Municipal para 2027. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes en junta de gobierno local el proyecto de Presupuesto General Municipal para 2027, que asciende a 318,7 millones de euros, un 7,05 por ciento más que en el ejercicio anterior, con un refuerzo de las partidas destinadas a protección social, ayuda a domicilio y servicios públicos, así como la continuidad de las inversiones y los proyectos de transformación urbana.

Las cuentas han recibido el dictamen favorable de la Comisión Plenaria y se elevarán este viernes, 20 de noviembre, al Pleno para su aprobación inicial, según ha informado el Consistorio en una nota.

La concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha explicado que las cuentas, las últimas de la presente Corporación, buscan "consolidar los compromisos adquiridos con los almerienses, reforzar la atención a las personas y seguir mejorando la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad".

Lara ha subrayado que el Ayuntamiento vuelve a tramitar las cuentas en tiempo y forma, con el objetivo de que entren en vigor a comienzos de enero de 2027. Asimismo, ha asegurado que el aumento del presupuesto no supondrá una mayor presión fiscal municipal.

El presupuesto consolidado alcanza los 318.685.947 euros, mientras que el presupuesto propio del Ayuntamiento se sitúa en 279.899.265 euros, con un incremento de 22,37 millones respecto a 2026, equivalente al 8,69 por ciento.

En cuanto a los ingresos, las previsiones municipales contemplan un aumento del 11,36 por ciento de los ingresos corrientes, mientras que el gasto corriente crece un 13,45 por ciento, fundamentalmente por la mayor dotación destinada a los grandes contratos municipales, con cerca de 25 millones de euros adicionales en el capítulo de bienes corrientes y servicios.

La mayor dotación permitirá financiar los nuevos contratos de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, conservación de zonas verdes y otros servicios esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

CASI 53 MILLONES PARA PROTECCIÓN SOCIAL

Uno de los principales ejes de las cuentas para 2027 es la atención social, con una dotación de 52.774.464 euros, equivalente al 18,85 por ciento del presupuesto propio del Ayuntamiento.

Dentro de este apartado destaca el servicio de ayuda a domicilio, cuya partida aumenta en 12.653.836 euros, más de un 53 por ciento respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 36.494.203 euros. Se convierte así en la partida de mayor cuantía del presupuesto municipal para 2027, destinada a reforzar la atención a las personas mayores y dependientes y el apoyo a las familias que necesitan estos servicios.

Las cuentas contemplan también la continuidad de los programas de envejecimiento activo, la creación de nuevos espacios de convivencia para mayores y el desarrollo de iniciativas de participación ciudadana y cohesión social en los barrios, como 'Quedamos en el barrio'.

En materia de vivienda, la empresa municipal 'Almería XXI' contará con un presupuesto de 35.215.619 euros para continuar las obras de edificación en marcha, principalmente en la Vega de Acá, e iniciar nuevos proyectos redactados este año y para los que se ha solicitado licencia en Nueva Andalucía, Los Molinos, Barrio Alto y Costacabana.

El objetivo municipal es promover durante el presente mandato más de 600 viviendas protegidas, tanto en régimen de alquiler como de alquiler con opción a compra y venta.

La partida destinada a la gestión municipal de los museos aumentará un 58,06 por ciento, hasta alcanzar 1.270.000 euros frente a los 803.000 euros contemplados en las cuentas de 2026.

INVERSIONES, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE LOS SERVICIOS

Entre las principales iniciativas figura el Plan de Actuación Integrado 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030', financiado con fondos europeos Feder, que permitirá movilizar cerca de 20 millones de euros en intervenciones urbanas, sociales, económicas y medioambientales.

El programa incluye la consolidación del Museo de Arte Doña Pakyta, la mejora de las conexiones entre La Chanca, Pescadería, La Almedina y el Centro Histórico, nuevos accesos a la Alcazaba y proyectos de digitalización e interpretación del patrimonio histórico.

A estas actuaciones se suman la redacción del proyecto de remodelación integral de la calle Granada, la recuperación del Espigón del Muelle Parque, conocido como Espigón de Los Gatos, la reforma del Mercado de Regiones, las mejoras en los mercados de El Alquián y La Cañada y la adaptación del Mercado Central a nuevos usos comerciales y turísticos.

La edil ha recordado otras actuaciones impulsadas durante el mandato, como la remodelación del Paseo, la recuperación de espacios históricos, la integración ferroviaria y los proyectos vinculados a la conexión Puerto-Ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento continuará con el desarrollo del Plan Municipal de Arbolado, las mejoras de alcorques y zonas de sombra, los proyectos de sombreado de parques infantiles y la ampliación de la red de refugios climáticos.

El presupuesto también contempla actuaciones para mejorar el transporte urbano, ampliar las líneas y consolidar los servicios nocturnos, "con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar las conexiones entre los barrios".

Asimismo, continuarán los programas municipales dirigidos a jóvenes y familias, como 'Almerízate', 'Almería Diversa' y la línea de ayudas al emprendimiento juvenil 'Da el Paso'.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La Gerencia Municipal de Urbanismo contará con 9.213.873 euros; el Patronato Municipal de Deportes, con 6.640.437 euros; y el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, con 1.592.900 euros.

Por su parte, 'Interalmería TV' dispondrá de 1.594.241 euros; la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), de 2.180.520 euros; y la Empresa Municipal 'Almería 2030', de 461.038 euros.

Por áreas municipales, Sostenibilidad Medioambiental y Energética contará con la mayor dotación, de 59.657.466 euros, seguida de Integración Social, Participación y Distritos, con 45.953.557 euros, y Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, con 45.797.982 euros.

El área de Servicios Generales dispondrá de 29.427.016 euros; Obras Públicas, Accesibilidad y Economía Azul, de 20.578.029 euros; y Agua, Zonas Verdes y Agricultura, de 16.958.686 euros.

Las cuentas asignan además 14.310.217 euros a Cultura, Educación y Tradiciones; 14.253.669 euros a Economía, Contratación y Función Pública; y 11.911.798 euros a Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores.

El área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte recibirá 7.414.344 euros; Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, 6.544.301 euros; y Familia, Inclusión e Igualdad, 4.638.577 euros.

Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad contará con 2.296.981 euros, mientras que Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento dispondrá de 2.094.456 euros.