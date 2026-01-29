El Ayuntamiento de Almería mantiene activo el plan emergencias por la borrasca 'Kristin' hasta esta medianoche

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que mantendrá activo el Plan Municipal de Emergencias, de forma preventiva, hasta las 23,59 horas de este jueves ante la evolución de la borrasca 'Kristin', a la espera de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebaje el nivel de alerta por fenómenos costeros a amarillo.

Según ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales, el operativo se ha reunido a las 8,30 horas para analizar el parte meteorológico, tras lo que se ha decidido mantenerlo activado, en función de la evolución de las condiciones previstas en la capital.

En este contexto, los parques y jardines, así como las zonas infantiles, biosaludables y de calistenia, permanecerán cerrados hasta que se compruebe que no existe riesgo para la ciudadanía, al tiempo que las actividades al aire libre continuarán suspendidas.

El Consistorio recomienda extremar la precaución y seguir las indicaciones difundidas a través de los canales oficiales de información, además de recordar que, en caso de emergencia, se debe contactar con el servicio 112.