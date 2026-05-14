Sémper ensalza la gestión de Moreno y pide consolidar su modelo en las urnas: "España debería parecerse a Andalucía"

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

UTRERA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, ha manifestado este jueves que Andalucía, bajo el gobierno del Partido Popular, es ejemplo de "lo que representa el buen hacer y lo que representan las buenas formas en un tiempo de furia y fuego", por lo que, a su juicio y en cuanto a gestión política se refiere, "España debería parecerse a Andalucía".

"España se tiene que parecer a Andalucía (...) Convendría que, después de estas elecciones, Andalucía no se pareciese a lo peor que está pasando en España", ha incidido en declaraciones en un mitin en la localidad sevillana de Utrera, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha animado, de cara a los comicios andaluces previstos para este domingo, 17 de mayo, a los votantes, argumentando que "hay otra forma de hacer política". "El domingo que no se quede nadie en casa, nos da igual a lo que haya votado la gente antes, cualquiera es bienvenido, los necesitamos para conseguir que Andalucía siga siendo una tierra de progreso", ha esgrimido.

A su juicio, esto es "lo que está en juego" en las elecciones. "Proyectar en España la estabilidad, la capacidad de gestión que se evidencia en regiones como Andalucía, o que fracase esta idea de estabilidad, de tranquilidad, que, a lo largo de estos años, ha demostrado Andalucía", ha subrayado.

Así, ha remarcado que "el mundo entero está desbaratado, democracias consolidadas que hasta hace poco eran ejemplo, la propia gobernabilidad en el país, ministros que se dedican a insultar a los ciudadanos, ministros que se dedican a ser tuiteros o ministras y candidatas que desprestigian a una institución que es la Guardia Civil", ha remarcado.

Esto último, hacía referencia a las polémicas palabras de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en torno a la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes, calificándolo como "accidente laboral" en el debate entre candidatos de la Junta en las elecciones andaluzas que este pasado lunes organizó Canal Sur.

"Políticos, gobernantes, que gobiernan solo para una parte y no para todos. Creo que cuando eres candidato o cuando te dedicas a la política sin ser gobernante, puedes permitirte el lujo de dirigirte solo a los que están en tu 'carnet'. Pero cuando gobiernas, gobiernas para todos", ha apostillado.

Así, entre otras cuestiones, ha destacado la importancia de la innovación en el ámbito empresarial en la región, la tradición y gastronomía andaluza o la ambición de futuro "demostrada" durante la legislatura del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Ambición de modernidad, de conseguir que los jóvenes se queden en su tierra, de ser motor de España. Es novedosa, pero es importante", ha subrayado, misma vez que ha destacado la "humanidad" de Moreno. "De entender la política, de no ofender a quien se siente diferente y de querer que quien piensa diferente también se sienta representado por ti, aunque no te haya votado", ha concluido.

