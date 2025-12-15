El Ayuntamiento de Almería prevé tener en el primer trimestre de 2026 la ordenanza que regulará el uso de patinetes

Archivo - Un patinete circula por la Rambla Federico García Lorca en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha avanzado este lunes que la ordenanza por la que se regulará el uso y condiciones de circulación en patinete eléctrico por la ciudad estará lista para el primer trimestre del próximo año "una vez culminados los trámites previos y el proceso de participación y consulta ciudadana".

Así lo ha asegurado durante el debate en pleno de una moción impulsada por el grupo municipal del PSOE encaminada a constituir una mesa de trabajo para la elaboración de una ordenanza municipal de vehículos de movilidad personal (VMP), la cual no ha salido adelante al haber sido apoyada PSOE, Vox y Podemos-IU-Verdes, pero no por el PP.

García Lorca ha incidido en el trabajo que desde su área se realiza desde hace dos años para sacar adelante la nueva Ordenanza de Movilidad Urbana, la cual unificará y actualizar hasta tres ordenanzas ya existentes, y cuya consulta pública se hizo en marzo de 2024.

Para la concejal 'popular', la propuesta socialista es "oportunista y tardía", al obviar que el Ayuntamiento se encuentra ya inmerso en la tramitación de una ordenanza "de alcance mucho más amplio y ambicioso". Asimismo, ha apuntado que el borrador de la ordenanza se remitirá "en breve" al resto de grupos municipales.

En relación concreta con los vehículos de movilidad personal, García Lorca ha recordado que a partir del 2 de enero entrará en vigor la normativa estatal que obliga a sus usuarios a disponer de un seguro de responsabilidad civil, a inscribir el vehículo en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), a contar con un certificado de circulación y a portar una etiqueta o matrícula identificativa visible.

El Ayuntamiento de Almería sumará, a través de la nueva Ordenanza de Movilidad, medidas complementarias adaptadas al ámbito local: una edad mínima de 16 años para su uso, limitar la capacidad a una sola persona, regular el uso obligatorio del casco, determinar las vías por las que podrán circular y las velocidades máximas permitidas, crear un registro municipal de ciclos, bicicletas y VMP, promover acciones formativas para garantizar la aptitud de los conductores y definir un régimen sancionador claro y proporcionado. Pretende también el Ayuntamiento incluir formación on-line para los usuarios de estos vehículos.

Frente a estos anuncios, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Fátima Herrera, ha lamentado que Almería sea aún la única capital andaluza que "no ha dado solución" a la regulación de los vehículos de movilidad personal debido a "la desidia de un equipo de gobierno agotado".

Herrera ha recriminado al PP que no haya querido aprobar la iniciativa del PSOE que lo que pedía era "comenzar los trabajos de una mesa que estuviera representada por todos los grupos políticos, técnicos, colectivos y cualquier actor, como asociaciones de vecinos, que tuviera algo que aportar con respecto a la circulación de patinetes eléctricos por nuestra ciudad para, entre todos, elaborar una ordenanza moderna, útil y acorde con la ciudad que queremos construir".

ANA MARÍA TRIGUEROS, CONCEJAL DE EMPLEO

La sesión ordinaria ha arrancado con la investidura como nueva concejal de la edil del PP Ana María Trigueros tras la renuncia a su acta como concejal del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García tras ser investigado en el marco del caso 'Mascarillas' y la entrada de la edil Lorena Nieto en el equipo de gobierno de la institución provincial.

Trigueros dirigirá Empleo, Comercio e Impulso al Talento, dentro de un nuevo área con la que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, realiza la tercera remodelación del gobierno local en lo que va de mandato.

Así, las competencias de Función Pública que estaban adscritas a la concejal María del Mar García Lorca pasan a manos de la concejal de Economía Vanesa Lara, mientras que el concejal de Inclusión, Óscar Bleda, asume Programas y Juventud. Asimismo, la concejal de Presidencia, Amalia Martín, también dirigirá a partir de ahora los asuntos de Innovación.

OFICINA ANTIOCUPACIÓN

Durante el Pleno, la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas, Eloísa Cabrera, ha anunciado la puesta en marcha en 2026 de dos nuevas herramientas clave en materia de vivienda: una Oficina Municipal de Atención Integral Anti-Ocupación y el programa 'Almería Alquila', ambos recogidos en el recientemente aprobado Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Cabrera ha hecho este anuncio en el transcurso del debate de la moción presentada por Podemos-IU-Los Verdes Almería contra las empresas de desocupación, que ha sido rechazada con el voto en contra de PP, Vox y la abstención del PSOE.

En este contexto, el equipo de gobierno ha incidido en que la ocupación ilegal de viviendas supone una "grave vulneración tanto del derecho a la propiedad privada como del derecho a una vivienda digna, además de generar conflictos de convivencia y problemas de seguridad", si bien también ha rechazado "cualquier actuación coercitiva o fuera de la legalidad, provenga de quien provenga".

Como alternativa, Cabrera ha planteado la Oficina Municipal Anti-Ocupación, desde la que se "ofrecerá información y asesoramiento jurídico a propietarios y vecinos, mediación en conflictos, y un protocolo de actuación coordinado con Policía Local, Fiscalía y Servicios Sociales para actuar con rapidez ante ocupaciones flagrantes y atender adecuadamente los casos de vulnerabilidad social".

De forma complementaria, el programa 'Almería Alquila', gestionado a través de la empresa municipal de la vivienda Almería XXI, tiene como objetivo "movilizar viviendas privadas actualmente vacías para destinarlas al alquiler asequible" a través de la intermediación pública, de modo que se garantice a los propietarios el cobro de la renta y se ofrezca a los inquilinos alquileres ajustados "a un máximo del 30 por ciento de sus ingresos".

"El verdadero problema no se soluciona con prohibiciones simbólicas ni con enfrentamientos estériles, sino aumentando la oferta de vivienda, dando seguridad jurídica a los propietarios y protegiendo a las personas realmente vulnerables", ha señalado la concejal.

Entre otros asuntos, el Pleno también ha aprobado el estudio de detalle para la transferencia de edificabilidad entre parcelas dentro del campus de la Universidad de Almería, lo que facilitará la implantación del hospital simulado para Ciencias de la Salud; y se ha aprobado la solicitud al Ministerio de Cultura para la cesión de la finca denominada 'Fuente de San Cristóbal', ubicada en el Cerro de San Cristóbal.

El Pleno ha aprobado también reconocimientos de crédito correspondientes a gastos de distintas delegaciones de área, por importe total de 5.168.894,62 euros. Algo más del 80% de esa cuantía (4.203.858,37 euros) corresponden al exceso de gasto por la prestación de servicios esenciales a través del contrato de servicios de ayuda a domicilio.

Se ha aprobado, inicialmente, la segunda modificación de la Ordenanza Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria del Servicio de Cementerio Municipal, modificación que se corresponde con el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato de concesión y lo que se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, en este caso adoptando los costes al IPC.