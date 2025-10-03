El Ayuntamiento aprueba bajar el IBI y el impuesto de vehículos más de un cinco por ciento a partir de 2026

ALMERÍA 3 Oct. (ERUOPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes en junta de gobierno una modificación de sus ordenanzas fiscales para rebajar a partir de 2026 el recibo del IBI y el impuesto de circulación, con reducciones del 5,7 y 5,02 por ciento, respectivamente.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, ha señalado que estas rebajas en materia fiscal supondrán una bajada recaudatoria de más de 4,5 millones de euros.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ajustó 2024 el coeficiente del gravamen del IBI, pasando del 0,485 al 0,61 por ciento, con subidas de más de cien euros en dicho recibo. Ahora, con la rebaja anunciada, el tipo impositivo se queda en el 0,575 por ciento, lo que supone un crecimiento aproximado del 18,5 por ciento con respecto a hace dos años.

No obstante, el equipo de gobierno ha valorado esta bajada que tiene como objetivo "contrarrestar" la subida de la tasa de la basura, aprobada el pasado verano, que supone una especie de 'tarifa plana' por la que cada vivienda pagará de forma general en 2026 una media de 132,15 euros al año --169,69 en las zonas de recogida neumática--, con subidas de entre 15 y 67 euros, según el inmueble.

Acompañada de la concejal de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, la portavoz municipal ha achacado nuevamente el incremento del recibo de la basura al Gobierno central en cumplimiento de las directivas europeas.

Los cambios en las ordenanzas fiscales de IBI y vehículos se llevarán al Pleno. En concreto, según Sánchez, se plantea "una rebaja del 5,2% en el IVTM, con una disminución en la recaudación de 575.000 euros; la reducción del tipo impositivo del IBI del 0,61% al 0,575%, lo que supone una bajada del 5,7% y un ahorro de casi 3,8 millones de euros para los contribuyentes".

También se prevé un incremento de la bonificación por domiciliación de impuestos y tasa de basura, que pasa del uno al dos por ciento. Con estas medidas, el Ayuntamiento materializa un ahorro global que calcula en "más de 4,5 millones de euros para los almerienses".

Sánchez ha insistido en que, pese a las críticas de la oposición, "Almería sigue estando entre las nueve capitales con menor presión fiscal de España, con una media de 587 euros por habitante, en un momento de gran transformación e inversión en la ciudad".

12 MILLONES PARA EL CASCO HISTÓRICO

La portavoz también ha anunciado que el Ayuntamiento ha conseguido captar una subvención europea de casi 12 millones de euros con la que se acometerá un plan de actuaciones valorado en 14.057.535 euros denominado 'Almería ciudad abierta y de encuentro', que tiene como objetivo transformar el centro histórico y los barrios de La Chanca-Pescadería, Almedina y Barrio del Santo.

Las actuaciones, cofinanciadas en un 15 por ciento por el propio Ayuntamiento, contemplan tres grandes ejes: inclusión cultural y patrimonial, reactivación económica y empleo y sostenibilidad con soluciones de adaptación climática y digitalización. En total, todas las actuaciones sumaban unos 20 millones de euros.

"La asignación obtenida permitirá al Ayuntamiento ejecutar las principales actuaciones previstas, dando continuidad a los trabajos ya iniciados con la Agenda Urbana Almería 2030 y consolidando un modelo de ciudad más inclusiva, sostenible y competitiva", ha valorado Sánchez.

El plan se enmarca en el periodo de programación 2021-2027, pero, conforme a las bases reguladoras, los gastos son elegibles hasta el 31 de diciembre de 2029 y deberán justificarse antes del 31 de marzo de 2030.

Los tres grandes proyectos que suma este plan integrado son 'Almería con talento para la inclusión', 'Almería productiva para la integración y transformación urbana' y 'Almería sostenible para la biodiversidad y la conectividad ecológica'.

REPARACIONES EN LA CASA DEL CINE

La junta de gobierno también ha aprobado la contratación de las obras de reparación y tratamiento de humedades en la Casa del Cine, con un presupuesto de 165.723 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta actuación se suma a las iniciativas ya impulsadas en este espacio cultural, con una inversión global de más de 600.000 euros. Asimismo, se ha dado 'luz verde' a las convocatorias de los concursos locales de Belenes y Villancicos, que formarán parte de la programación cultural de las fiestas de Navidad 2025-26.

A propuesta del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, se ha aprobado la concesión definitiva de subvenciones, relativa a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en Materia de Igualdad para el año 2025, por un importe total de 20.000 euros. Así, 23 asociaciones y colectivos que han presentado proyectos a esta convocatoria obtienen en este caso algún tipo de subvención en este capítulo.

También, a propuesta del Área de Familia, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter social de la Delegación de Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería para el año 2025, por importe total de 60.000 euros. De este modo, 46 colectivos, asociaciones, entidades recibirán parte de esta subvención cuya convocatoria está dirigida a subvencionar actuaciones de carácter social

Se ha aprobado también la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones correspondiente a la convocatoria de subvenciones para promoción del tejido asociativo vecinal 2025, de la Delegación de Área de Integración Social, Participación y Distritos. El importe total de la subvención que se otorgará en esta convocatoria es de 70.000 euros, beneficiando a más de una treintena de colectivos que concurren con sus proyectos a la misma.

Además, se ha aprobado la concesión de ayudas económicas a familias con menores necesitadas socialmente, por importe de 17.700 euros.