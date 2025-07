El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) rechaza la planta solar de la desaladora: "Sería un desastre social y económico"

CARBONERAS (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha mostrado su rechazo al anteproyecto y estudio de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica de la desaladora del municipio al entender que, tal y como ha sido planteado, "elimina el desarrollo social y económico" de Carboneras al ocupar principalmente una zona de suelo industrial "clave" a la hora de promover nuevas iniciativas y crear empleo tras el cierre de la central térmica de Endesa.

"Sin este suelo, Carboneras está avocada al cierre como municipio, con el desastre social y económico que conllevaría" ha manifestado el Ayuntamiento en un extenso escrito, consultado por Europa Press, en el que plantea una serie de alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica para frenar la actuación y replantearla.

Así, reclama que se deje sin efecto todo el expediente para comenzar otro anteproyecto así como que se declare la nulidad de los todos los trámites que se refieren al estudio de impacto ambiental o, en su caso, que se declare la anulabilidad de todo el proceso, si bien también propone alternativas para que la planta solar pueda hacerse en otros suelos.

El Consistorio carbonero, que aporta varios documentos técnicos para defender su postura, asegura que la iniciativa para mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Acuamed con un parque solar hará que el municipio pierda suelo industrial "estratégico" ya que, según el planteamiento, ocuparía una parte de la denominada Zona-X; un área situada en el entorno de la cantera de Holcim reservada para actividades productivas.

Dichos suelos "representan alrededor de 30 hectáreas que el Ayuntamiento prevé dedicar como suelos urbanos industriales" ante las peticiones para implantar nuevas industrias --plantas de metanol, hidrógeno verde y otra desaladora--, por lo que ocupar dichas las fincas con placas fotovoltaicas supondría "un duro varapalo" al desarrollo económico del municipio.

El equipo de gobierno que lidera Salvador Hernández (CS) recalca que este suelo es el único en el que se pueden ubicar nuevos proyectos industriales y mercantiles que compensen el cierre de la central térmica de Endesa y creen el empleo necesario para "el crecimiento y el progreso" de Carboneras.

COLISIÓN CON LA VARIANTE DEL PUERTO

Al mismo tiempo, la instalación del parque fotovoltaico choca con la construcción de una nueva variante de acceso al puerto, dado que su trazado se vería interrumpido por la ubicación de la planta solar y, por tanto, dejaría a Carboneras sin "un medio de comunicación independiente con la zona industrial y los puertos".

La infraestructura de "interés general" para el crecimiento de Carboneras se perfila como fundamental para desviar el tráfico pesado del casco urbano pero, sin embargo, la ubicación prevista para la planta solar bloquearía su construcción, según el Consistorio.

El Ayuntamiento recuerda además que dicha carretera cuenta con el visto bueno de la Autoridad Portuaria y se contempla también en el plan de ordenación del levante (Potla).

La variante se muestra como una infraestructura "de vital importancia para el núcleo urbano de Carboneras" y para el Puerto de Interés General, ya que es el "único acceso previsto para evitar la contaminación de todo tipo a los vecinos" capaz de dar un acceso directo desde la N-341.

Además de estos impedimentos al desarrollo industrial y de infraestructuras, desde Carboneras también han destacado cómo el estudio de impacto ambiental tiene afectaciones vecinales al adolecer de "graves defectos e irregularidades" puesto que el proyecto no habría sido suficientemente publicitado ni explicado a los vecinos al tiempo que las fincas a expropiar no estarían bien referenciadas.

Del mismo modo, entienden que se omitiría información al presentar la planta fotovoltaica como una "extensión" de la desaladora cuando se correspondería con un "trámite aislado" que, de no hacerse, no conllevaría la inactividad de la desaladora en su producción de hasta 50.000 metros cúbicos diarios de recursos hídricos.

TERRENOS ALTERNATIVOS

El documento municipal traslada, no obstante, como alternativa para la instalación de la planta fotovoltaica la posibilidad de emplear una parcela municipal con 106 hectáreas de las que 85 sería útiles para la instalación y que se situarían en una zona próxima a la cantera.

Parte de esta parcela ya ha sido objeto de concesión para aprovechamiento de canteras a Holcim, si bien la zona propuesta está libre de ocupaciones, conforme expone el Ayuntamiento en sus alegaciones, en las que afirma que se trata de un terreno llamo y de fácil adaptabilidad para el proyecto, toda vez que se sitúa a unos 2,5 kilómetros de la desaladora.

El Ayuntamiento defiende así que la parcela propuesta permitiría evitar expropiaciones, concentrar la planta en un solo lugar, preservar los suelos industriales de la Zona-X, reducir costes y minimizar su impacto social.

NO ES UNA OBRA HIDRÁULICA

Más allá de lo motivos socioeconómicos esgrimidos para rechazar la planta, el Ayuntamiento también plantea una serie de alegaciones jurídicas al procedimiento y estima que el expediente podría ser radicalmente nulo si la planta fotovoltaica se tramita como una obra hidráulica en su unión a la propia desaladora.

En esta línea, inciden en que la instalación fotovoltaica debe adecuarse en su tramitación a las normativas sobre energía, ya que de lo contrario se incurriría en un "fraude de ley" tratar de amparar las gestiones para su materialización en la Ley Estatal del Aguas o permitir la expropiación de terrenos por vía de urgente ocupación.

Del mismo modo, el Ayuntamiento plantea que es la Junta de Andalucía y no la Administración central la que tiene competencia para autorizar este tipo de plantas solares fotovoltaicas en la región, dado que se trata de una instalación con una potencia menos de 50 megavatios, ubicada en territorio de su competencia y, según sostienen, se aparta de una "obra hidráulica" y no está amparada por leyes estatales sobre agua.

Para el Ayuntamiento, la desaladora y la planta solar no conforman un conjunto inseparable y, por tanto, la tramitación de la instalación energética debe realizarse de forma independiente. "No pueden extenderse los efectos de una obra a otra, incluso aunque se tratara de una ampliación de la desaladora (...), y menos cuando estamos ante un proyecto de una obra energética no contemplada en el proyecto principal, ya ejecutado".