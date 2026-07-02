El Ayuntamiento de El Ejido derriba en San Agustín varias chabolas que achaca a la "inmigración ilegal"

Derribo de chabolas en San Agustín, en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha procedido a la demolición de un número indeterminado de chabolas ubicadas en el núcleo de San Agustín, sentido en el que el alcalde de la localidad, Francisco Góngora, ha valorado esta acción para preservar la "imagen" y "seguridad" del municipio.

"Seguimos manteniendo a raya el chabolismo, una de las consecuencias directas de la inmigración ilegal", ha dicho el primer edil ejidense, quien ha afirmado que desde el equipo de gobierno junto a Policía Local se va a seguir "actuando con firmeza para acabar con los asentamientos ilegales que proyectan mala imagen y generan marginalidad, insalubridad y problemas de convivencia y seguridad".

En una nota, el regidor ha incidido en que "se necesita aplicar sin complejos un modelo de inmigración, legal, ordenado, que respete nuestra capacidad de acogida, que quien venga lo haga con contrato en origen, con voluntad de trabajar y, sobre todo, de integrarse". "Un modelo de inmigración que huya de la marginalidad", ha apostillado.

Por este motivo Góngora ha pedido al Gobierno de España que "se empiece a aplicar con rigor y seriedad el Pacto Europeo de Migración y Asilo, asegurando un mayor control de fronteras, acelerando las devoluciones de quienes no tienen derecho a estar aquí, incluidos los delincuentes y multirreincidentes, a su país de origen y combatiendo las mafias y garantizando retornos efectivos".

Desde el año 2011, el Ayuntamiento junto a la Policía Local han derribado más de 2.000 chabolas en el municipio, toda vez que el alcalde ha insistido en que "la convivencia exige el cumplimiento de nuestras normas".