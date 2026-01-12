El Boletín Oficial de la Provincia de Almería publica la modificación del PGOU de El Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel ilegal de El Algarrobico en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha publicado este lunes la normativa urbanística íntegra de la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras que reclasifica el sector del paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección.

La publicación se produce dentro del plazo fijado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que había dado de margen hasta el 19 de enero para que el texto completo apareciera en el boletín provincial, bajo advertencia de sanciones de 1.000 euros cada veinte días al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS).

Con esta inserción en el BOP, el Ayuntamiento formaliza la adaptación del PGOU a lo ordenado por los tribunales en los sectores S-T1, El Algarrobico, y S-T2, El Canillar, cuya ordenación urbanística fue anulada por sentencia firme.

La modificación da cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo (TS) de 2018, que confirmó una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2016, dictada tras la estimación de los recursos interpuestos por varias organizaciones ecologistas.

El documento precisa que la sentencia revocó el acuerdo plenario de 11 de agosto de 2009 "exclusivamente en lo referente al Sector S-T1 conocido como Algarrobico y el Sector S-T2, El Canillar, que deben figurar en el PGOU como suelo no urbanizable, debiéndose proceder a la anulación y archivo definitivo de ambos sectores", sin imposición de costas.

En ejecución de este fallo, el Consistorio ha modificado y rectificado el planeamiento vigente en lo relativo a la calificación urbanística de ambos ámbitos. Los cambios se han incorporado a la memoria general, las normas urbanísticas y los planos del PGOU.

La publicación señala asimismo que la modificación parcial ha quedado depositada en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el número 56 y que, con fecha 15 de septiembre de 2025, se practicó una anotación accesoria en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, correspondiente a la versión "actualización marzo 2025 con corrección de errores tipográficos".

ADVERTENCIAS DE GREENPEACE

La publicación de esta modificación urbanística se produce en paralelo al seguimiento judicial del expediente de revisión de oficio de la licencia del hotel de Azata del Sol.

Según ha expuesto Greenpeace España, y ha confirmado el letrado de la organización, José Ignacio Domínguez, el expediente para anular la licencia de construcción caducó este domingo, 11 de enero, al cumplirse el plazo de seis meses sin que se hubiera dictado resolución, después de que el Ayuntamiento remitiera la documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).

En este contexto, Domínguez ha señalado en la red social 'X' que, tras "32 años de retraso y 14 sentencias del Supremo", el Ayuntamiento de Carboneras debió reconocer El Algarrobico como zona protegida en 1994, cuando se amplió el Parque de Cabo de Gata, y ha subrayado que "ahora falta que el consistorio anule la licencia".

De este modo, el Consistorio afronta la petición de los ecologistas para que el TSJA le requiera a iniciar de nuevo el expediente de revisión de oficio, lo que prolonga la tramitación administrativa que rodea al polémico hotel más de dos décadas después de su paralización.