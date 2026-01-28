La borrasca 'Kristin' provoca cortes de tráfico en la capital y en varias carreteras de la provincia de Almería

Archivo - Carretera cortada en la provincia de Almería en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la borrasca 'Kristin' ha obligado a activar medidas preventivas en distintos puntos de la provincia de Almería, con cortes de tráfico en la capital y en varias carreteras, además de avisos a la ciudadanía ante el deterioro del estado de la red viaria.

En la ciudad de Almería, el Ayuntamiento ha informado a través de sus redes sociales de que, por motivos de prevención y seguridad, la Policía Local ha procedido durante la mañana de este miércoles al corte del tráfico en varios puntos.

En concreto, se ha cerrado el paso subterráneo de la carretera de Níjar a la altura de la avenida del Mediterráneo; la carretera AL-3113, que une El Alquián con El Toyo por la costa, en ambos sentidos; y la AL-3202, en Costacabana, a la altura de la rambla del Charco. A estos cortes se suman los dos cruces transversales del río Andarax que comunican la Vega de Acá con la Vega de Allá.

Además, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), desde las 10,52 horas permanece cortada al tráfico la A-7 a la altura del punto kilométrico 818, en el término municipal de El Ejido, en ambos sentidos, como consecuencia de una inundación, con todos los carriles afectados y nivel de servicio negro.

La DGT también ha informado del corte de la carretera A-1178 entre los puntos kilométricos nueve y 29, en ambos sentidos, debido a la presencia de nieve en el firme, una incidencia que afecta a los municipios de Serón y Olula de Castro y que se mantiene desde las 08,36 horas. La carretera AL-3102, entre Velefique y Bacares, presenta nivel rojo y restricciones a la circulación de autobuses por la presencia de nieve.

Asimismo, continúa cortada la carretera AL-5405 entre los puntos kilométricos 24 y 28,1 por nevadas, una afección que afecta a las provincias de Granada y Almería, en el tramo comprendido entre los municipios de Baza y Fiñana, con todos los carriles afectados y nivel de servicio negro.

Por otro lado, Protección Civil de Cuevas del Almanzora ha emitido un aviso en el que recomienda extremar la precaución al circular por la carretera AL-7107 debido al mal estado de la calzada.