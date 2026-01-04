La Cabalgata de Reyes Magos de Almería adelanta este lunes su salida a las 12,00 horas

Archivo - Cabalgata de Reyes Magos de Almería en 2018 - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado el adelanto de la Cabalgata de Reyes Magos de este lunes 5 de enero a las 12,00 horas debido a la previsiones meteorológicas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el cortejo comenzará a las 12.00 horas desde el Anfiteatro de la Rambla y discurrirá por la Avenida Federíco García Lorca, en sentido descendente, y las calles Belén, Avenida Federíco García Lorca, en sentido ascendente, Hermanos Machado, José Artés de Arcos, Maestro Padilla, Altamira, Doctor Carracido, de nuevo Avda. Federico García Lorca, para concluir en el Anfiteatro.

Asimismo, han anunciado la suspensión de la tradicional recepción municipal en la Plaza de la Constitución. El cortejo contará con 500 personas, catorce carrozas (los tres tronos y once con motivos infantiles), bandas de música y tres espectáculos internacionales para repartir 13.000 kilos de caramelos blandos, sin gluten y aptos para todos.

En esta línea, ha pedido la coordinación de las personas que encarnan a los Reyes para un protocolo de actuación en el caso de que empeorará la metereología para poner a resguardo a toda la Comitiva real. La Cabalgata podrá seguirse también en directo a través de Interalmería TV (TDT) y de su web (interalmeriatv) y en el Facebook del Ayuntamiento de Almería.