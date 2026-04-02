El CAF en Almería apuesta por un modelo basado en la reflexión y el encuentro: "Colgar fotos en las paredes no basta"

El director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), Juan María Rodríguez, en la sede de la institución en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), con sede en Almería, ha afianzado en los últimos años un modelo que busca ir mucho más allá de las exposiciones para reforzar su papel como espacio de reflexión, formación y creación de comunidad en torno a la imagen.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press su director, Juan María Rodríguez, cuando está a punto de cumplir tres años al frente de la institución, periodo en el que ha hecho balance de la evolución del centro y de la línea de trabajo desplegada en este tiempo.

"Colgar fotos en las paredes no basta", ha resumido Rodríguez, quien ha subrayado que el CAF "no puede ser solo un espacio expositivo", pese a que siga siendo "la idea que conserva una parte del público".

En esta etapa, el responsable del centro almeriense ha impulsado un proyecto más amplio que ha tomado forma a través de coloquios, visitas guiadas, programas didácticos y encuentros con fotógrafos.

Ese planteamiento enlaza, además, con la orientación que la propia Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía fijó para su nombramiento, entre cuyos objetivos figuraban dar mayor protagonismo a los creadores y reforzar la proyección del sector de la imagen andaluza.

Rodríguez ha vinculado ese balance con la evolución reciente del centro, cuya actividad se relanzó en junio de 2023 con cerca de un centenar de propuestas programadas en apenas medio año, un ritmo que permitió superar entonces el techo de 20.000 espectadores anuales.

Después, 2024 se convirtió en el mejor año de público de la historia del CAF desde que existen registros, con 26.969 visitantes, mientras que en 2025 se produjo un descenso que no opaca la "revitalización extraordinaria" experimentada por la institución en los últimos años.

En este sentido, ha remarcado que el objetivo no pasa solo por sumar visitantes, sino por "asentar un público más estable y más vinculado al centro", de forma que refuerce su papel como "referencia cultural" más allá del calendario expositivo.

DIÁLOGOS, FORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Para sostener ese modelo, el director ha puesto el foco tanto en la programación como en las mejoras materiales acometidas en la sede. Entre las actividades, ha citado el ciclo 'Diálogos CAF', que en el mes de marzo reunió en Almería a fotógrafos como Santi Palacios y Bego Antón y que ya contó en 2025 con una sesión protagonizada por Eduardo Momeñe.

A ello se ha sumado la oferta formativa del centro, que en estas semanas ha incluido también el curso 'Sin filtros: la fotografía española contemporánea hecha por mujeres', en paralelo a exposiciones como 'Misión Andalucía', que puede visitarse hasta el 24 de mayo.

Esta muestra reúne obras de María Clauss, Santi Donaire, Manuel Espaliú, Susana Girón, Laura León, Pablo López, David Jiménez y Julián Ochoa, y plantea una mirada contemporánea sobre el paisaje andaluz a través de más de 120 imágenes seleccionadas entre unas 350 tomadas en más de 40 enclaves naturales.

Todo ello se apoya en una serie de actuaciones dentro del edificio desde 2023, entre ellas la corrección del sonido de la sala principal, la incorporación de una pantalla de gran formato para proyecciones, mejoras de iluminación y la creación de un laboratorio analógico, 'El cuarto oscuro'.

Este espacio, inaugurado a finales de septiembre, se ha concebido "no desde la nostalgia", sino como una vía para devolver a la fotografía su "dimensión física y material" en un momento marcado por la "aceleración digital".

A esas iniciativas se han añadido visitas guiadas, trabajo con escolares, códigos QR con audio y experiencias dirigidas a público invidente o con dificultades severas de visión, dentro de una estrategia con la que el CAF busca "fortalecer la experiencia" y abrirse a todos los públicos.

En ese contexto, el director del centro almeriense sostiene que la fotografía no debe limitarse a ser exhibida, sino que "debe generar pensamiento, conversación y contexto".

De hecho, ha apostado por ampliar ese campo con diálogos entre la imagen y otros lenguajes para que pueda acoger, junto a las exposiciones, actividades vinculadas a la música, el cine o la danza.

A partir de ahí, Rodríguez se ha marcado como objetivo ampliar la comunidad vinculada al CAF y conseguir que la ciudad valore plenamente el centro como "un tesoro cultural", con una programación y unas herramientas que permitan llegar a más público y poner en primer plano la utilidad pública de la fotografía.