Cante, baile, toque y palabra se dan la mano en el estreno de Atardeceres Flamencos de mayo en Mesón Gitano de Almería

El Mesón Gitano de Almería vuelve a llenarse de vida con el estreno de la segunda edición de los 'Atardeceres Flamencos'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Mesón Gitano de Almería ha vuelto a llenarse de vida este primer sábado de mayo con el flamante estreno de la segunda edición de los 'Atardeceres Flamencos'. Una iniciativa enmarcada en la programación de primavera del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento y que cuenta con la producción de Antonio 'El Genial', que este sábado ha contado como primeros protagonistas al alumnado de la academia de Chelo Ruiz, a la cantaora María Sorroche, a la bailaora Blanca Lorente y, como inicio, una mesa de palabra y poesía a cargo de Juan José Ceba, Antonio Sevillano y Noelia Cortés, en una tarde brillantemente presentada por Jesús Herrera.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, "con estos mimbres es imposible mal cesto y el público ha respondido a lo grande llenando la explanada a los pies de la Alcazaba y con vistas a los barrios de Pescadería, La Chanca y el Puerto".

En sus intervenciones, Juan José Ceba, vinculado a ambos barrios y profesor de, entre otros, el propio 'El Genial' o Cristo Heredia, ofreció recuerdos del compromiso adquirido con el lado poético del flamenco. Precisamente, Noelia Cortés destacaba esa vinculación, porque "si tienen esa sensibilidad del flamenco es por las enseñanzas de Ceba". A continuación, recitó dos poemas, uno dedicado a la 'Anatomía del cante flamenco', "que antes se llamaba cante gitano andaluz", y a Federico García Lorca, para que después templara al cante Antonio 'El Genial'.

Por su parte, Antonio Sevillano hizo mención a dos de los muchos hechos históricos que vinculan flamenco, Almería y Mesón Gitano, como el rodaje de la película 'Me has hecho perder el juicio' de Manolo Escobar, "en la que participaba Richoly, Kina Jiménez o Pepe Sorroche, abuelo de María a quien vamos a escuchar hoy aquí" y también hizo alusión a los primeros festivales flamencos de la ciudad.

La música y el baile arrancaron con las actuaciones de seis grupos de Chelo Ruiz que, de menor a mayor edad, lucieron por rumbas, garrotín, soleá por bulerías, farruca o romance, con el cante y el toque de acompañamiento de Cristo Heredia y José Bellido. Como es habitual, Chelo transmite a su alumnado la importancia de la disciplina técnica sin perder de vista la esencia del duende.

A continuación recogió el testigo María Sorroche, que contó con las guitarras de Raúl Campos, José Santiago y Gabriel Pérez, y las colaboraciones de Mery Gil, María Moreno la del Molinero y Claudia 'la peletilla'. La joven cantaora, que apenas pasa la veintena, empezó por los cantes de la tierra, recordó el 'Si me das a elegir' de Los Chunguitos, y brindó tangos y bulerías, con letra dedicada a sus abuelos, como cierre final con todo el grupo.

La terna de actuaciones musicales culminó con la bailaora almeriense afincada en Madrid Blanca Lorente. Titulada en grado profesional de Baile, Grado Superior de Pedagogía del Baile Flamenco y Máster en Flamencología, demostró raza y temple pasional de negro en el inicio y más plástica, ligera y alegre en las postrimerías. Demostrando el porqué de sus grandes actuaciones en escenarios como La Villette de París o La Maestranza de Sevilla con compañías como las de Adriana Bilbao, Rafaela Carrasco o Ángel Rojas. Magnífico colofón con cante de Edu García, Cristo Heredia y guitarra de Eduardo Aguilera.

PRÓXIMOS 'ATARDECERES FLAMENCOS'

Los siguientes 'Atardeceres' serán el sábado 9 de mayo, donde el cante correrá a cargo de El Titi, acompañado del baile de Suleima y del alumnado de Raquel Sierra. El tercer sábado de mayo, el día 16, será una jornada protagonizada por jóvenes artistas flamencos al cante y el alumnado del espacio creativo Acaaf de Inka Díaz, que también participará al baile.

Y esta segunda edición se cerrará el 23 de mayo con la actuación festiva del grupo de rumbas 'La Chanca Suena'. Siempre a las 19,30 horas, con entrada libre y presentados por Jesús Herrera.