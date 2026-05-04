Montero sale "muy satisfecha" del debate de RTVE que ha mostrado al PSOE-A como "única alternativa" el 17M a PP y Vox

1084036.1.260.149.20260504235444 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios tras el debate entre candidatos a la Junta de Andalucía organizado por RTVE. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha dicho que salía "muy satisfecha" del debate a cinco organizado este lunes por RTVE de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en el que ha quedado de manifiesto, a su juicio, que "el PSOE es la única alternativa real al Gobierno de las derechas" de PP-A y Vox.

Así lo ha indicado María Jesús Montero en una atención a medios tras concluir este debate en el que también han participado los candidatos a la Junta del PP-A, Juanma Moreno --que opta a la reelección como presidente del Gobierno andaluz--; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García.

La candidata socialista ha sostenido que en este debate se ha podido "ver muy claramente que hay dos modelos, el de la privatización de la desigualdad que defiende la derecha, y que ha sido representado perfectamente", a su juicio, por los candidatos del PP-A y Vox, y "el modelo de defensa de lo público" que el PSOE-A viene "trasladando a lo largo de toda la campaña" electoral.

Montero ha opinado que este lunes se ha podido así "poner de manifiesto por qué el Partido Socialista lo que está trasladando es que es decisivo el 17 de mayo para que la sociedad pueda elegir si quiere una sanidad privada o prefiere una sanidad pública que lo cure, o una educación de calidad que permita que nadie tenga que emplear su renta, que no la tiene, para que su hijo y su hija pueda estudiar".

De este modo, la dirigente socialista ha apuntado que sale "muy satisfecha con el transcurso del debate, a pesar de que son debates que, por el tiempo" con el que cuentan los candidatos, "son complicados", si bien ha agregado que espera que "los ciudadanos hayan podido escuchar bien" lo que han dicho cada uno de ellos.

Montero ha concluido afirmando que en este debate ha quedado de manifiesto lo que viene "trasladando a lo largo de toda la campaña" y pretende seguir defendiendo, y es que "el PSOE es la única alternativa real al Gobierno de las derechas", y en esa idea seguirán "trabajando en los próximos días", según ha avisado.

