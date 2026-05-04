Vox asegura que PSOE y PP "juegan a lo mismo": "Están de acuerdo en todo lo que perjudica a los andaluces"

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al debate a cinco. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que tanto el PSOE como el PP "juegan a lo mismo", porque "parece que se pelean entre ellos, pero están de acuerdo en todo lo que perjudican a los andaluces".

Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior al debate electoral a cinco celebrado en RTVE-A celebrado en la noche de este lunes, en la que ha subrayado que la posición similar de ambas formaciones se contempla en "las políticas que originan la inmigración masiva y las de fanatismo climático que arrancan a olivos y plantan placas solares".

En este contexto, se ha referido a las temáticas abordadas durante el debate, que, según ha valorado Gavira, constituyen "la principal preocupación de los andaluces". Durante el mismo, ha señalado que "ha quedado clara la situación de la sanidad, la precariedad laboral y los bajos salarios en Andalucía, así como el problema de la vivienda, generado por el PP y el PSOE".

Asimismo, el candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía ha pedido a los andaluces que el próximo 17 de mayo "tengan claro que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y toda su banda no tienen nada que hacer en Andalucía".

Al respecto ha señalado que frente a las urnas "nos jugamos tener un gobierno que se moje, un gobierno valiente y que afronte los problemas que tenemos los andaluces", al tiempo que ha defendido que "los andaluces se merecen mucho más, porque tenemos la capacidad de poder ser el motor de la nación".

"Andalucía merece un gobierno que defienda la prioridad nacional, para que los andaluces no sean los últimos de la fila", ha subrayado, incidiendo en la necesidad de defender al sector primario que "ni el PP ni el PSOE ni las izquierdas han querido hablar en este debate".

Así, ha añadido que la comunidad necesita "un gobierno que baje los impuestos de verdad como va a pasar en otras partes de España, como Extremadura y en Aragón", señalando que "el único partido que lo propone es Vox".

Por último, Gavira ha defendido que durante los actos del partido "se acercan muchos votantes del PSOE que están asqueados con la situación que se está viviendo en el Gobierno central". En este sentido, ha afirmado que "Montero y su equipo no tienen nada que hacer en Andalucía". Asimismo, ha señalado que "hay mucha gente cansada del PP y del PSOE, y por eso cada vez se acercan más; en Vox son bienvenidos", ha concluido.

