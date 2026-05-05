Adelante cree haber "desmontado" al líder del PP-A en el debate de RTVE y "hoy empieza el final de la era Moreno"

1084041.1.260.149.20260505002146 El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, comparece para hacer valoración tras el primer debate de las elecciones autonómicas del 17M celebrado por RTVE. A 04 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha sostenido este lunes que desde su formación han "desmontado" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el debate a cinco organizado por RTVE de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y "hoy empieza el final de la era Moreno Bonilla".

Así lo ha indicado José Ignacio García en una atención a medios tras concluir este debate en el que también han participado los candidatos a la Junta del PP-A, Juanma Moreno; PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira, y Por Andalucía, Antonio Maíllo.

El candidato de Adelante ha subrayado que Juanma Moreno "ha tenido hora y media para dar explicaciones" en este debate, pero "no ha hablado de los cribados", pese a que él le ha pedido "explicaciones" al respecto, ni tampoco ha dicho "ni pío sobre la corrupción" pese a que él le ha "preguntado claramente" por ello.

José Ignacio García ha reprochado además a Moreno haber dado "datos falsos sobre la privatización de la sanidad", así como no haber dado "explicaciones" sobre el "proceso de privatización de los servicios públicos" que, en su opinión, está realizando el Gobierno del PP-A, o sobre "por qué se está cargando la universidad pública".

A preguntas de los periodistas sobre Vox, el candidato de Adelante ha criticado que dicha formación propone "una salida de odio" al "cabreo" que cree que existe entre la población, mientras que desde Adelante plantean "una salida de más derechos, de más comunidad, de un futuro mejor, y no de odiar a niños, que es lo que hoy ha hecho Vox", según ha censurado para agregar que "la culpa" del precio de la vivienda "no la tiene un niño de Senegal", y "la culpa de que no tengamos cita en el centro de salud no la tiene una mujer víctima de violencia machista".

José Ignacio García ha agregado que Adelante es "un partido que confronta con Vox, que le quita el electorado, que confronta con la extrema derecha y con el Partido Popular", según ha zanjado.

