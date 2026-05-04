Maíllo augura que Por Andalucía crecerá tras haber "borrado la sonrisa a Moreno" en el primer debate a cinco por el 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valora el primer debate a cinco de la campaña del 17M celebrado en RTVE - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha salido satisfecho este lunes del primer debate 'a cinco' celebrado en RTVE con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y se ha mostrado convencido de que su coalición va a "crecer" tras haber "borrado la sonrisa" al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.

En una comparecencia ante los medios en el Centro Territorial de RTVE en Andalucía minutos después de concluir el debate, Maíllo ha destacado que "todo el mundo ha podido ver que la alternativa al Gobierno del PP y de Moreno Bonilla es Por Andalucía" y ha subrayado que al actual presidente de la Junta "se le ha borrado la sonrisa cuando hemos debatido con él, ha cortado e interrumpido permanentemente en una sensación que he percibido como de mucho nerviosismo y de mucha incapacidad de reconocer la realidad de Andalucía".

El candidato de Por Andalucía ha reivindicado que su candidatura ha sido la única que ha planteado "propuestas y soluciones" y se ha mostrado convencido de que tras este primer debate a cinco de la campaña "sólo nos queda crecer, y cuanto más crezcamos, más posibilidades hay para que el 17 de mayo las derechas se salgan del Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Nosotros no nos ponemos límite en mejorar resultados y escaños para cumplir con un objetivo, que pueda haber números para que haya un Gobierno progresista de izquierda en Andalucía. A ello nos vamos a emplear y creo que tras este debate Por Andalucía va a crecer", ha añadido Maíllo.

Por último, ha querido dejar claro que su formación apuesta por "gobernar, arremangarnos y construir un proyecto de futuro y esperanza para Andalucía". "Lo merecen la gente trabajadora de Andalucía y lo merece el resto del país como símbolo de esperanza frente a las políticas de recortes, autoritarias y reaccionarias que representan PP y Vox, que sería el otro pacto alternativo".

