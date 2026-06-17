Carboneras trasladará al TSJA que aplaza su votación para declarar nula la licencia del hotel del Algarrobico

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), preside el Pleno extraordinario para debatir el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. - Marian León - Europa Press

La Junta de Andalucía y Greenpeace pedirán al tribunal que ejecute la sentencia de forma directa para evitar más demoras

CARBONERAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) va a trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar la votación destinada a declarar nula la licencia de obras del hotel de El Algarrobico con la que se preveía dar cumplimiento a la sentencia judicial y avanzar hacia la restauración del paraje natural.

Así lo ha trasladado el Consistorio tras la sesión de pleno, extraordinaria y monográfica, en la que con siete votos --cinco del PSOE y dos de concejales no adscritos-- la mayoría de la corporación ha dejado congelada la anulación del permiso de obras hasta no contar con más informes jurídicos sobre el impacto económico y patrimonial de la medida.

La opción de pausar el acuerdo para declarar vicio de nulidad del acto administrativo por el que se concedió la licencia de obras municipal en enero de 2003 ha partido del edil no adscrito Felipe Cayuela, si bien a él se ha sumado la mayoría de la corporación.

Sí optaban por aprobar la anulación de la licencia cuatro ediles del PP y el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), a quien la decisión ha pillado por sorpresa. Al Pleno ha faltado un edil, que había excusado su presencia.

"Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá", ha manifestado a los periodistas al acabar el Pleno, que apenas ha durado 15 minutos, en el que esperaba dar cumplimiento de una vez a la sentencia del 22 de julio de 2021 del TSJA, que obliga a la revisión de oficio de la licencia otorgada a Azata del Sol para la construcción.

El Consejo Consultivo de Andalucía avaló el pasado mes de mayo la propuesta de la Alcaldía para enterrar una licencia nula que es nula de pleno derecho por autorizar la construcción en suelos no urbanizables de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar así como sobre la zona de servidumbre. Ese mismo acuerdo preveía, más adelante, estudiar en otro expediente para determinar posibles indemnizaciones.

La decisión del Pleno ha levantado instantáneamente la reacción de la organización ecologista Greenpeace que remitido a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada un escrito para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia de cara a evitar nuevas demoras ante los años que acumula la pieza de ejecución sin que se cumpla el mandato judicial.

A la postura de la asociación, que también ha pedido la imposición de multas coercitivas y que se dé traslado a la Fiscalía ante posibles delitos de desobediencia, se ha sumado la Junta de Andalucía, cuya portavoz en funciones, Carolina España, ha avanzado que solicitará al tribunal que ejecute el fallo "supletoriamente" ante la falta de actuación del Consistorio.

"Seguimos defendiendo que la solución en el ámbito de El Algarrobico es anular la licencia", ha manifestado la consejera ante la vía de la ejecución forzosa a la que ahora se acogen pero que ha sido largamente reivindicada por los colectivos conservacionistas con el fin de ahorrar plazos y acortar posibles recursos.

CONCEJALES DEL PSOE EXPEDIENTADOS

Antes de la votación de la retirada de la propuesta en el Pleno, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Luis Amérigo, había avanzado que su grupo se abstendría de apoyar la anulación de la licencia del hotel --concedida hace 23 años bajo mandato del PSOE-- al considerar que el expediente carecía de información "esencial" sobre las consecuencias económicas.

No obstante, ha sido su respaldo a posponer la decisión lo que ha provocado un notable desagrado en las filas de su partido, lo que ha llevado al secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha anunciar la apertura de un expediente sancionador a los cinco concejales.

"No se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se le habían facilitado", ha trasladado Martín en una rueda de prensa convocada de urgencia en la que ha defendido la posición "inequívoca" de su partido destinada a cumplir las resoluciones judiciales y, en última instancia, acelerar el derribo del establecimiento.

Para el dirigente socialista, "el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados". En esta línea, el propio partido inició el febrero de 2025 una segunda vía, la de la expropiación, para tratar de agilizar el proceso --inicialmente previsto en cinco meses-- que está a la espera de que un tribunal económico fije justiprecio.

LA COMISIÓN MIXTA, EN "DÍAS"

Asimismo, ha sido el Gobierno central el que, principalmente a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha presionado en los últimos días a la Junta para que convoque una reunión de la comisión mixta Gobierno-Junta en la que avanzar en los acuerdos para demoler el hotel y recuperar el paraje conforme a los protocolos suscritos en 2011.

Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se optó por aguardar a que el Pleno de Carboneras aprobara la anulación de la licencia para convocar una reunión de la comisión, lo que fue criticado por el Ejecutivo, que le acusó de "echar el freno" y dar "pasos atrás" en este asunto.

La consejera en funciones de Hacienda, Carolina España, no ha dejado pasar la "paradoja" al advertir que finalmente ha sido el PSOE el que ha "bloqueado" la anulación de la licencia con su postura en el Pleno, sentido en el que desde la Junta se está "estudiando" si existe alguna "responsabilidad penal" de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo.

No obstante, también ha trasladado un cambio de postura y ha anunciado que en cuestión de "días" se convocara la comisión mixta --ahora sin necesidad de acuerdo de pleno previa-- para "exigir explicaciones", "soluciones" y "responsabilidades" a los socialistas sobre lo ocurrido.

"¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?", se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado "en rebeldía con la justicia" a partir de esta decisión.