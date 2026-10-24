Carmen Crespo lidera la candidatura del PP de Almería al Congreso y Miguel Ángel Castellón al Senado

Archivo - La eurodiputada Carmen Crespo. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité del PP de Almería ha aprobado su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026, que deberán ratificarse en el Comité Federal.

Según ha confirmado el partido en una nota, la eurodiputada y coordinadora de Agricultura y Política Rural del PP, Carmen Crespo, será la número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, el coordinador general del PP de Almería y senador, Miguel Ángel Castellón, liderará la papeleta para el Senado.

La lista para el Congreso la completan Rafael Hernando, Maribel S. Torregrosa, Pablo Venzal, Elena Gómez e Ismael Torres. La candidatura por el Senado, por su parte, será seguida por orden por Ana Martínez Labella y Juanjo Matari.

ELECCIONES DE 2023

En las elecciones generales de julio de 2023, la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Almería estuvo encabezada por María Isabel Sánchez Torregrosa, seguida de Rafael Antonio Hernando Fraile, Ana María Martínez Labella, Nuria Rodríguez Martín, Manuel Martínez Molina y Andrés Miguel García Lorca.

En la lista al Senado, la formación presentó como titular al número uno a Miguel Ángel Castellón Rubio (con José Antonio García Alcaina y Lourdes Ramos Rodríguez como suplentes), a Juan José Matarí Sáez en segundo lugar (con José Francisco Garrido Requena y Carolina Pérez Gallardo de suplentes) y a Carmen Belén López Zapata en la tercera posición (con José Carlos Lupión Carreño y Ana María López López en la suplencia).