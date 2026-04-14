El cartel de la Feria de Almería 2026 se somete a votación popular entre tres propuestas con la mujer como protagonista

Archivo - Portada de la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería va a someter a decisión popular el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de 2026 en Honor a la Santísima Virgen del Mar a través de una votación que arrancará este miércoles y durará diez días en la que los ciudadanos podrán elegir entre tres opciones finalistas que tienen a la mujer como protagonista entre las 44 propuestas que llegaron al jurado.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha explicado que los vecinos de la capital podrán elegir cuál será la imagen que anuncie las fiestas de agosto a través de un proceso que se seguirá en la web municipal accesible a través de https://almeriaciudad.es/actualidad/concurso-cartel-anunciad....

En una nota, Martín ha destacado "la buena acogida que ha tenido el concurso en esta edición, aumentándose considerablemente el número de candidaturas" de las que, finalmente, se han seleccionado las propuestas denominadas 'Aires de Almería', 'Dulces recuerdos' y 'Siente la feria'.

Cada usuario podrá emitir un único voto válido durante todo el proceso. Concluido el plazo de votación se procederá al recuento de los votos y el que obtenga mayor número será proclamado ganador.

Martín ha recordado que, "debido al éxito del año anterior", desde el Ayuntamiento se ha optado a este sistema de votación popular digital "para que sean nuestros vecinos, los almerienses, quienes decidan cuál es el Cartel de Feria que más le gusta".

Con ello, ha animado "a todos a ser participes de una decisión tan relevante para la ciudad ya que esta imagen también será la protagonista de los abanicos".

En la tarde del pasado jueves, el jurado realizó una primera ronda de valoración atendiendo a criterios de técnica y calidad de ejecución, adecuación a la Feria y Fiestas de Almería, creatividad e innovación, tipografía y uso de color.

De ahí han salido las tres obras finalistas que serán publicadas ahora en los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Almería, como son la web institucional o los perfiles oficiales en redes sociales.

La votación popular permanecerá abierta durante un plazo de diez días naturales a partir de la fecha de publicación de las obras finalistas, pudiendo los ciudadanos emitir su voto a través de un formulario digital disponible en la web municipal desde las 0,00 horas de este miércoles, 15 de abril, hasta las 14,00 horas del viernes 24 de abril.

PREMIO DE 3.000 EUROS

El concurso de carteles está dotado con un premio de 3.000 euros. Con temática libre, la imagen debe estar inspirada en motivos almerienses que identifiquen de forma visual y emocionalmente a la ciudad y que anuncien de manera clara y reconocible 'Feria y Fiestas de Almería en Honor de su Patrona la Virgen del Mar - Almería 2026'.

Se han podido presentar al concurso tanto las personas físicas como las jurídicas, siempre que estas últimas tengan un objeto social que comprenda la creación y diseño gráfico de productos y marcas. Los carteles participantes en el Concurso tienen unas medidas de 46 x 65 centímetros y se han tenido que presentar montados sobre tablero o bastidor, de borde a borde, sin margen alguno.

Entre otros aspectos, las bases establecían que "su ejecución habrá de ajustarse a las necesidades de su posterior reproducción litográfica", admitiéndose técnicas pictóricas, gráficas o digitales, siempre que se garantice su originalidad y autoría personal.

En este sentido, las bases destacan que "queda estrictamente prohibido el uso de cualquier herramienta, programa, modelo o técnica basada en Inteligencia Artificial (IA) en cualquiera de las fases del proceso creativo, incluyendo la generación, composición, edición o retoque total o parcial de la obra".

Se prohíbe, igualmente, la utilización de imágenes o elementos generados con IA, aunque hayan sido posteriormente modificados. Además, los participantes han declarado, bajo su responsabilidad, que la obra es fruto de su creación personal y directa, sin intervención de la IA ni de terceros, a través de una declaración responsable.

Para garantizar la autenticidad del proceso creativo, el Ayuntamiento puede solicitar a los autores de las obras finalistas que presenten un vídeo-resumen o un dossier gráfico que documente las principales fases del proceso de creación, mostrando con claridad su ejecución manual o digital sin intervención de la IA.

Además, el autor premiado deberá realizar dos diseños, en formato editable, a partir de aquellos elementos característicos del cartel ganador del concurso, cuyo destino será el abanico representativo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería.

El jurado ha estado compuesto por ocho miembros, ostentando la presidencia la concejala del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín. A ella se suman dos personas relacionadas con las áreas de Presidencia así como de Cultura, Educación y Tradiciones que hayan formado parte del jurado del cartel de Feria en ediciones anteriores.

El resto de miembros han sido cuatro profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del diseño gráfico, las artes plásticas, la ilustración o la publicidad, preferentemente vinculadas a la ciudad de Almería y una persona técnica municipal de la Dirección de Alcaldía y Planificación del Ayuntamiento que ha actuado como secretario del jurado, sin derecho a voto.