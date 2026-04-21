Casi 4.000 jóvenes participan en la VI Feria Aula de la Universidad de Almería para orientar su futuro académico

Alumnos de centros preuniversitarios visitan los estands instalados en la carpa principal de la VI Feria Aula de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 4.000 jóvenes de más de 70 centros de toda la provincia participan este martes y miércoles en la VI Feria Aula de la Universidad de Almería (UAL), una cita que reúne en el campus 32 estands y medio centenar de actividades paralelas con las que muestra toda la oferta formativa disponible en Almería para ayudar al alumnado a enfocar su futuro académico.

La Feria Aula, nacida en formato virtual en 2021, está especialmente dirigida al alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y al que cursa primero de Bachillerato, según ha señalado la institución académica en una nota.

La organización corre a cargo del Vicerrectorado de Estudiantes y de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Almería y Cajamar.

La cita tiene como eje principal el pasillo central de la UAL, aunque también se extiende a otras instalaciones y espacios universitarios para ofrecer charlas, conferencias y talleres. A los 32 estands de la carpa se suman, además, exhibiciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en el exterior.

La feria constituye así un despliegue de la oferta formativa total disponible en Almería. En ella participan de forma activa las siete facultades de la UAL y su Escuela Superior de Ingeniería, que explican todas las titulaciones que se pueden estudiar en el campus junto a los ciclos formativos de grado medio y superior. También se muestran otras opciones profesionales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante la inauguración, la vicerrectora de Estudiantes de la UAL, Encarna Carmona, ha remarcado que "desde el primer día se ve que hay un éxito de afluencia y de participación".

Asimismo, ha trasladado que la UAL está "muy contenta porque cada día hay más interés por esta feria, junto con el resto de ferias que se hacen en el campus", y ha defendido que es "muy necesario que los estudiantes preuniversitarios conozcan la UAL, su oferta formativa y, por supuesto, la oferta de los ciclos formativos también".

La vicerrectora ha explicado además que hay "diversificación", ya que "hay actividades en la carpa y también en otros espacios, como conferencias, algunas con mucha demanda". Del mismo modo, ha destacado "lo atractivo que para el estudiantado son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a cuyos representantes ha agradecido su participación.

Sobre la UAL, ha sostenido que "tiene un campus magnífico, que cada año crece en catálogo de titulaciones y que destaca en el ámbito de la innovación docente, la calidad de los títulos y la empleabilidad, y es puntera en formación dual".

OFERTA DE FP Y VIDA UNIVERSITARIA

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Almería, Francisco Alonso, ha agradecido a la UAL la relación "tan fluida" con la Delegación, "muy visible con la serie de ferias consecutivas que se realizan en abril".

El delegado ha indicado que en la feria existe "una gran oferta educativa no solamente de la universidad, sino también de nuestros centros educativos, para confirmar o despertar vocaciones profesionales y, sobre todo, para que los estudiantes tengan la información de la ruta a seguir, de la manera más correcta, para finalmente llegar a una profesión que realmente esté dentro de sus expectativas y de sus capacidades".

Además, ha precisado que 26 estands son de Formación Profesional y exponen hasta 68 ciclos formativos dentro de los 115 perfiles profesionales y de los 266 ciclos que ya se ofertan en Almería.

Alonso ha defendido por ello que "Feria Aula es un punto de referencia", una cita esperada por los centros de ESO, por las familias y también por la UAL, ya que permite reunir en un mismo espacio toda la gama de oportunidades y mostrar a los potenciales estudiantes, junto a la oferta educativa reglada, los servicios que conforman la vida universitaria, desde la cultura y el deporte hasta el emprendimiento, los idiomas y la proyección internacional.