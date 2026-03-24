CCOO Almería reprocha a la patronal del manipulado que no justifique ante la Junta el "retroceso" del nuevo convenio

Archivo - El secretario general del sindicato provincial de Industria de CCOO de Almería, Máximo Arévalo, durante su intervención en el XIII Congreso de CCOO Almería. - CCOO

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Industria de Almería ha asegurado que las organizaciones empresariales del manipulado fueron "incapaces de justificar" ante la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, las medidas de "retroceso" que pretenden incorporar al nuevo convenio provincial del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores, en el marco de una negociación que "permanece estancada".

Según ha señalado CCOO en una nota, la reunión celebrada este lunes entre sindicatos, patronal y la titular andaluza de Empleo volvió a evidenciar la "nula voluntad de la patronal" para alcanzar un acuerdo que "dignifique las condiciones laborales en el sector".

El sindicato ha advertido de que la negociación permanece bloqueada 15 meses después de que expirase el convenio colectivo --cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2024-- en un sector que da empleo cada campaña a unas 30.000 personas en la provincia, de las que ocho de cada diez son mujeres, muchas de ellas migrantes, que trabajan en los almacenes "soportando ritmos extenuantes, riesgos ergonómicos y una conciliación prácticamente inexistente".

CCOO ha contrapuesto esta situación a la facturación del sector, superior a los 2.300 millones de euros anuales, y a unas exportaciones que representan el 80 por ciento de la producción hortofrutícola almeriense destinada a los mercados europeos. En este escenario, ha afirmado que la patronal "carece de cualquier tipo de explicación o justificación para las medidas regresivas que pretende incorporar al nuevo convenio".

El secretario general de CCOO Industria de Almería, Máximo Arévalo, ha calificado de "cicateras y rácanas" las pretensiones empresariales y ha dejado claro que "no se firmará un convenio que retroceda en derechos".

Según ha detallado el sindicato, la propuesta empresarial contempla jornadas de hasta 48 horas semanales, cuando la legislación marca 40 y el convenio anterior fijaba 46; subidas salariales del dos por ciento aplazadas a 2027, absorbibles si sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin atrasos; un aumento de la jornada irregular del diez al 20 por ciento; y una vigencia hasta 2030 que blindaría durante años un "marco desfavorable para las plantillas".

Asimismo, ha indicado que en fases previas de la negociación la patronal llegó a proponer jornadas de hasta 54 horas y salarios limitados al SMI, actualmente fijado en 1.221 euros mensuales.

CCOO ha señalado que la presencia de la consejera en la reunión responde a la "creciente presión institucional y social sobre un conflicto que ha trascendido la mesa de negociación". La consejera instó a las partes a "acercar posiciones" y recordó la disponibilidad del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla).

No obstante, la representación de CCOO en el sector ha considerado que los instrumentos de mediación no sustituyen la obligación de la patronal de negociar "de buena fe" con propuestas "reales y justificadas".

Ante la "cerrazón patronal", el sindicato provincial ha asegurado que mantiene intactas sus reivindicaciones, "un cuatro por ciento sobre el SMI y la jornada efectiva de 40 horas", y ha advertido de que no descarta nuevas movilizaciones si la actitud empresarial "no cambia radicalmente".