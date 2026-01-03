Celebrada la reunión de afiliados y simpatizantes del PP en Huércal-Overa para comenzar el año

Jornada de convivencia en Huércal-Overa (Almería). - PP DE ALMERÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Huércal-Overa (Almería) ha dado la bienvenida al año nuevo con una jornada de convivencia que ha reunido a afiliados y simpatizantes "en un ambiente de cercanía" y en la que han estado presentes el alcalde de la localidad Domingo Fernández, junto a su equipo de gobierno, la diputada nacional Maribel S. Torregrosa, la parlamentaria andaluza Ángeles Martínez, la diputada provincial Esther Álvarez, y el coordinador del PP en el Almanzora, Guillermo Casquet.

Tal y como ha indicado la formación en una nota, durante la jornada, el alcalde de Huércal-Overa ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el proyecto del Partido Popular a nivel local. Fernández, al hilo, ha señalado que "estas convivencias son fundamentales para escuchar a nuestros afiliados y simpatizantes, compartir ideas y seguir trabajando unidos por el futuro de Huércal-Overa", al tiempo que ha agradecido la implicación y el apoyo constante de la militancia.

Asimismo, Fernández ha subrayado que el equipo de gobierno municipal "afronta este nuevo año con ilusión, responsabilidad y el compromiso firme de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos".

En suma, la jornada ha concluido en un "ambiente de compañerismo", reforzando "la unión del partido" y el compromiso común de continuar "impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar del municipio".